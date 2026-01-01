В Новом Орлеане торговое судно протаранило круизный лайнер с 130 людьми на борту

По данным телеканала CBS News, капитан танкера Atlantic Asphalt не успел остановиться, и нос на большой скорости протаранил борт лайнера. Судно вскоре легло на бок. К месту стянуты спасательные катера, вертолеты и машины скорой помощи.

Очевидцы опубликовали фото и видео с места ЧП: на кадрах видно, как люди выбираются на балконы лайнера, несколько человек в спасательных жилетах оказались в воде. По информации пресс-службы мэра Нового Орлеана Хелены Морено, несколько человек спасены, поисковые работы продолжаются.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что после инцидента госпитализировали как минимум 32 человека. "Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице", – написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома поблагодарил береговую охрану, правоохранительные органы и первых лиц, оказавших помощь, а также губернатора Луизианы Джеффа Лэндри.

Морено уточнила, что все 32 пострадавших обошлись без серьезных ранений. Она добавила, что пропавших без вести нет.

Это не первый за месяц инцидент с круизным лайнером в мире. 25 октября 2025 года туристического судна Mein Schiff 3 на фоне штормового ветра столкнулось с контейнеровозом на севере Германии. Инцидент произошел при выходе лайнера из порта Бремерхафен. Никто не пострадал.

Какие инциденты с круизными лайнерами происходили ранее?

2010 год: Сosta Europa при швартовке в Шарм-эш-Шейхе в плохую погоду врезался в пирс. Погибли три члена экипажа, были травмированы пассажиры и член экипажа; в корпусе образовалась пробоина.

2012 год: Costa Concordia 13 января сел на камни у итальянского острова Джильо после опасного сближения с берегом, получил обширные повреждения, накренился и частично затонул. Погибли 32 человека; эвакуированы более 4 тыс. человек. Это крупнейшая катастрофа круизного лайнера в Европе за десятилетия.

2019 год: у судна Viking Sky 23 марта в шторм близ норвежского побережья произошел блэкаут и потеря хода; судно дрейфовало к берегу и едва не село на мель. На борту были более 1,3 тыс. человек; 479 человек эвакуировали вертолетами, 16 госпитализировали. Причиной назвали недостаточный уровень масла в системах дизель-генераторов в сочетании с качкой.

2019 год: MSC Opera 2 июня в Венеции при подходе к терминалу из-за технической неисправности врезалась в речной круизный теплоход River Countess, а затем в причал. Четыре человека получили легкие травмы.

Типичные причины крупных инцидентов – ошибки при маневрировании и швартовке, штормовой ветер, навигационные ошибки и технические отказы.

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