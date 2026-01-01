В Польше заявили о возможном теракте после пожара на фабрике БПЛА

"Речь идет о подозрении в совершении особо тяжкого преступления – действий в интересах иностранной разведки и совершения действий террористического характера", – сказал Добжиньский в эфире TVP Info.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий, в свою очередь, заявил, что Варшава не намерена предпринимать дипломатические шаги до тех пор, пока версия о теракте официально не подтвердится.

Возгорание произошло в ночь с 30 на 31 августа в одном из производственных помещений фабрики WB Electronics в городе Скаржиско-Каменна. Пожар удалось ликвидировать примерно за два часа. В тушении участвовали сотрудники предприятия и пять пожарных расчетов.

В результате происшествия никто не пострадал, однако материальный ущерб предварительно оценивается в 15 млн злотых – около $4 млн. Причины возгорания пока не установлены.

Польские правоохранительные органы также обратили внимание на данные камер видеонаблюдения. По информации полиции, на территории предприятия был замечен человек в маске. Следствие устанавливает его личность и выясняет, может ли он быть связан с произошедшим.

WB Electronics является крупным польским производителем беспилотных систем. Компания выпускает, в частности, разведывательные беспилотники и другую продукцию для нужд вооруженных сил.