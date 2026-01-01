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В США заявили о двукратном сокращении энергомощностей и экспорта зерна на Украине

Украина с начала спецоперации лишилась более половины довоенных мощностей по выработке электроэнергии, а экспорт зерна и масличных культур сократился примерно на 50%. Об этом говорится в пятницу, 13 ноября 2026 года, в новом совместном докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию, переданном на рассмотрение Конгресса США. Отчет охватывает период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

По оценке американской стороны, боевые действия привели к тяжелому ущербу энергетической инфраструктуры Украины: пострадали генерирующие объекты, сети передачи и распределения, а также системы централизованного теплоснабжения. В результате снизились "доступность и надежность" коммунальных услуг, особенно в периоды пикового спроса.

В документе уточняется, что за отчетный квартал США выделили около $1,1 млрд на поддержку украинской энергосистемы. Для защиты критически важной инфраструктуры Киев получил беспилотники и средства борьбы с ними.

В предыдущем докладе за 1 апреля – 30 июня 2026 года со ссылкой на Разведуправление Пентагона отмечалось, что восстановление большей части поврежденных подстанций возможно в течение шести месяцев, а ремонт "мощных электростанций" займет не менее года.

Отдельный блок посвящен экспорту сельхозпродукции. По оценке авторов отчета, "активизация боевых действий" в акватории Чёрного моря снизила экспорт зерна и масличных культур Украины примерно наполовину. На эти позиции приходится около 60% совокупного экспорта страны в денежном выражении.

Из-за перебоев поставок, подчеркивается в документе, "американские сельскохозяйственные компании столкнулись с серьезными потрясениями". На программы содействия Украине в этой сфере США выделили около $210 млн за тот же период.

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Метки: США Украина
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