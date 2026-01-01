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В Великобритании отказались от увеличения военных расходов до 3% ВВП

Почти £5 млрд заложат в ближайший бюджет Великобритании на восполнение дефицита финансирования оборонной техники. Об этом в пятницу, 28 августа 2026 года, сообщает Financial Times. Решение о дальнейшем наращивании военных трат перенесут на следующий год.

Военнослужащий Великобритании

©Bumble Dee/Shutterstock/Fotodom

На этом фоне канцлер казначейства Великобритании Джон Хили откажется от курса на доведение оборонных расходов до 3% ВВП. Ранее он выступал за достижение уровня 3% к 2030 году как промежуточного шага на пути к целевому показателю НАТО в 3,5% к 2025 году.

Приоритетом для правительства сейчас названо обеспечение финансирования плана инвестиций в оборону, опубликованного Киром Стармером. Дополнительные подробности по этому направлению канцлер представит в бюджетных документах, уточнил представитель кабинета.

По данным FT, текущая конфигурация бюджета Соединённого Королевства будет сосредоточена именно на закрытии разрывов по вооружению и технике, подо что и направят почти £5 млрд. Вопрос масштабного увеличения оборонных расходов вернется в повестку в следующем году.

По оценке научного сотрудника аналитического центра "Институт фискальных исследований", превышение нынешнего уровня трат на оборону может обойтись стране в дополнительные £10 млрд ежегодно. А выход на планку 3,5% ВВП потребует уже около £25 млрд в год для поддержания военного потенциала.

Премьер-министр Энди Бернэм отказался поддержать инициативу Хили.

Параллельно продолжается модернизация вооружений. Планируется заменить действующий флот из четырех ПЛАРБ с ракетами "Трайдент" на четыре субмарины нового поколения. Часть расходов на обновление флота готова взять на себя Германия.

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Метки: Великобритания
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