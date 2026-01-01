На Мадьяра подали заявление о шантаже и домашнем насилии

Как следует из заявления, Экеш обратилась в прокуратуру как гражданин, которому известно о возможном преступлении. В жалобе утверждается, что в январе 2023 года Петер Мадьяр тайно записал разговор с женой, которая тогда планировала подать на развод и рассказывала ему о коррупции в правительстве Виктора Орбана. По словам заявительницы, Мадьяр использовал запись для давления на супругу.

"Он неоднократно угрожал, что воспользуется данной записью, чтобы подать заявление о преступлении, добиться ее тюремного заключения и разрушить ее жизнь, если она продолжит бракоразводный процесс или не согласится на невыгодные для нее условия раздела имущества и опеки над детьми", – говорится в тексте иска.

В документе также сообщается, что под давлением Варга отложила развод, а затем согласилась на невыгодные для себя условия. Экеш просит прокуратуру начать расследование, изъять полную версию аудиозаписи и иные доказательства угроз, а также оценить степень нарушения прав Юдит Варги. Юдит Варга состоит в партии "Фидес" и ранее занимала пост министра юстиции.

Обращение в прокуратуру совпало с заявлением Мадьяра о намерении ратифицировать конвенцию Совета Европы о защите женщин от домашнего насилия.

В конце сентября Мадьяра решением парламента лишили неприкосновенности для расследования дела о телефоне, выброшенном в Дунай. Инцидент произошел в июне 2024 года. На тот момент лидер партии "Тиса" был оппозиционным политиком, выступавшим против правительства Орбана. В том же месяце Мадьяр был избран в Европарламент.

По версии следствия, ночью 21 июня в ночном клубе Ötkert в центре Будапешта Мадьяр вступил в конфликт с посетителем по имени Иштван Сендре, пытавшимся снимать его на видео. После того как охрана попросила обоих выйти, политик выхватил устройство из рук Сендре и выбросил его в Дунай. Телефон извлекали из воды водолазы. Пострадавший подал заявление в полицию.

Венгерская Генпрокуратура обратилась в Европарламент с просьбой лишить Мадьяра иммунитета, но получила отказ в октябре 2025 года. В Европарламенте сослались на противоречия в полицейском расследовании и возможный политический мотив преследования. Впоследствии, когда Мадьяр стал членом венгерского парламента в мае 2026-го, прокуратура решила лишить его неприкосновенности для возобновления расследования.

22 сентября премьер-министр лично попросил снять с него неприкосновенность, заявив, что дело сфабриковано, ему нечего бояться и он готов сотрудничать со следствием. Мадьяр отверг обвинения и назвал инцидент провокацией, организованной прежними властями для его дискредитации накануне выборов.