Японская сторона, по данным издания, готова поднять ассигнования лишь в 1,4 раза, до 300 млрд иен в год (примерно $1,9 млрд). Переговоры идут с лета, стороны рассчитывают выйти на договоренность к концу года.

Токио в целом согласен на рост затрат и готов направить дополнительные средства на укрепление американских объектов, включая частичный перевод инфраструктуры под землю для защиты от возможных обстрелов. В правительстве Японии при этом подчеркивают, что такие выплаты поддерживают национальный бизнес, поскольку средства получают японские граждане и частные компании. На текущем этапе Токио готов взять на себя не более половины суммы, которую требует Вашингтон.

С 1978 года Япония фактически оплачивает основные текущие расходы американских баз: коммунальные услуги, содержание объектов и зарплаты японскому персоналу. Условия финансирования пересматривают каждые пять лет. На период с 2022 по 2026 финансовый год (завершается в марте 2027 года) Токио выделил на содержание баз США 211 млрд иен (более $1,3 млрд по нынешнему курсу).

В Японии размещена крупнейшая постоянная группировка ВС США за рубежом, около 54 тыс. военнослужащих, которым предоставлено исключительное пользование 85 объектами, 33 из них находятся на Окинаве.

Где сосредоточены силы

Наиболее концентрированная часть американского присутствия – Окинава. Там расположены 33 из 85 объектов, находящихся в исключительном пользовании США, и около двух третей американских военнослужащих в Японии. Это делает Окинаву ключевым районом для морской пехоты, авиации и передового базирования, но одновременно источником постоянных локальных протестов из-за шума, аварий, преступлений и земельных ограничений.

Йокосука и Йокота обеспечивают морскую и воздушную составляющую присутствия в районе Токийского залива, Ивакуни – важный узел морской пехоты на юго-западе Хонсю.

Кто и что оплачивает

Базовый принцип закреплен в японо-американском соглашении о статусе сил (SOFA): по статье 24 США несут расходы на содержание своих вооруженных сил в Японии, кроме аренды земли и компенсаций местным сообществам. Иными словами, Токио предоставляет землю и инфраструктурные условия, а Вашингтон финансирует собственно содержание войск, вооружения и значительную часть военной деятельности.

Дополнительный, договорно регулируемый японский вклад называется host nation support – "поддержка принимающей стороны", в японской практике его часто называют "бюджетом сочувствия". Он обычно оформляется пятилетними специальными соглашениями (SMA).

В действующий пакет на 2022–2026 финансовые годы Япония выделяет около 1,055–1,06 трлн иен, то есть примерно 211 млрд иен в год, или около $6,7 млрд за пять лет.

Что покрывает Япония

Заработную плату японских гражданских сотрудников на американских базах.

Коммунальные расходы объектов США: электроэнергию, воду, отопление.

Расходы на перенос части учений и тренировок вдали от населенных пунктов.

Часть расходов на жилье, школы, рекреационные и иные объекты для американского персонала и их семей.

Аренду земли и компенсации местным общинам. По базовому правилу SOFA это отдельная японская обязанность, не покрываемая за счет США.

Отдельные проекты передислокации и строительства, в том числе связанные с Окинавой, островом Магэсима и объектами на Гуаме.

Что не входит в "бюджет сочувствия"

Японские выплаты не являются полной оплатой всех расходов США на войска в Японии. Основные затраты на личный состав, вооружение, боеприпасы, эксплуатацию кораблей и самолетов, командование и большинство военных операций по-прежнему несет бюджет Министерства войны США.

Таким образом, корректнее говорить не о том, что "Япония содержит базы США целиком", а о том, что Токио софинансирует конкретный, договорно определенный набор расходов на пребывание американских сил и смягчение их воздействия на японскую территорию.

Текущий спор

США предложили Японии увеличить поддержку более чем до 3 трлн иен за пять лет, то есть примерно до $18,8 млрд. Это примерно втрое больше нынешнего пятилетнего объема. В новую формулу, как сообщается, могут войти расходы на устойчивость и живучесть американских объектов в случае нападения, что выходит за рамки традиционных коммунальных и трудовых платежей.

Действующее соглашение истекает в марте 2027 года, поэтому переговоры о пакете на 2027–2031 финансовые годы являются непосредственным контекстом новости.