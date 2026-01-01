"В этом контексте, да, действительно, на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с миссией по вопросам обороны", – сказала Рюфо.

По ее словам, такая группа позволяет проводить целевые обучающие мероприятия, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Чиновница подчеркнула, что численность французских военных на Украине "весьма ограничена", они находятся очень далеко от линии соприкосновения и не принимают участия в боевых действиях.

"Речь не идет о военной интервенции в рамках войны и о прямом участии в конфликте, которые описаны в статье 35 конституции Франции", – отметила она.

Рюфо напомнила, что Париж давно поставляет Киеву артиллерию, боевую авиацию, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также много лет занимается подготовкой военнослужащих ВСУ.

Ранее радиостанция RFI со ссылкой на несколько источников сообщила, что французские военнослужащие как минимум с лета 2026 года тайно действуют на территории Украины, обучают личный состав и занимаются техобслуживанием военной техники.