Военно-морская база Тартус в Сирии начала принимать гражданские грузы

"Вчера мы начали эксплуатацию причала № 4 после того, как приняли его от оперативного отдела. Работа началась немедленно с приема двух судов подряд", – рассказал агентству Reuters руководитель оперативного и инвестиционного отдела порта Тартус Юссеф Арнус.

По его словам, этот причал готов принимать до трех судов одновременно. А благодаря тому, что площадки для хранения находятся в непосредственной близости, судам больше не придется подолгу ждать своей очереди на рейде.

Девятого августа Москва и Дамаск подписали меморандум о реорганизации присутствия России в Сирии, который предполагает, что гражданские объекты перейдут под управление Дамаска, а российские военные базы преобразуют в совместные учебные центры.

Тартус – второй по величине порт Сирии на средиземноморском побережье страны. В нем была расположена единственная зарубежная база Военно-морского флота (ВМФ) РФ в дальнем зарубежье и Средиземном море. Россия использовала этот объект еще со времен СССР (с 1971 года).

В ходе сирийского конфликта объект масштабно модернизировали и углубили дно фарватера. Тартус мог одновременно принимать до 11 боевых кораблей, включая крупные крейсеры и атомные подводные лодки. По сути, объект превратился в полноценную военно-морскую базу, которая позволяла кораблям оперативного соединения ВМФ России не возвращаться на Чёрное море для пополнения запасов и ремонта.