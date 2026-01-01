Закрытие генконсульства РФ в Бонне и денонсация соглашения о Русском доме в Берлине: резкие заявления из ФРГ

Полиция Германии в аэропорту Лейпциг/Галле, где был обнаружен беспилотник, 5 августа 2026 года

Правительство Германии утверждает, что Россия является "виновником гибридной атаки в Лейпциге".

Власти Германии ужесточат контроль при въезде в страну россиян. Будет усилено давление на "теневой флот".

Обещаны новая помощь Украине, "дальнейшие меры в разведывательной области".

Соглашение о деятельности Русского дома в Берлине денонсируется.

Генеральное консульство РФ в Бонне закрывается с 18 сентября.

Германия намерена предложить в рамках ЕС новые санкционные списки – в них войдут люди, которым приписывают связь с гибридными атаками.

В МИД ФРГ вызван посол России Сергей Нечаев.

Что случилось в Лейпциге?

Вечером 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой "Семтекс" весом около 800 г рядом с украинским транспортным самолетом Ан-24, который перевозил боеприпасы. Глава немецкого МВД Александер Добриндт заявил, что в инциденте усматривается "сценарий гибридного теракта" и что ФРГ "стала целью гибридной войны" со стороны иностранных государств.

В Politico ранее писали, что Фридрих Мерц может обвинить в случившемся Россию и объявить о новых масштабных санкциях против Москвы. Источники издания не уточнили, какие именно ограничения может ввести Германия. При этом один из собеседников Politico отметил, что новых высылок российских дипломатов или закрытия Русского дома в Берлине будет недостаточно. В качестве возможных мер источник назвал усиление рестрикций и увеличение поставок оружия Киеву.

30 августа Мерц заявил, что в правительстве Германии достигнут широкий консенсус в отношении ответных шагов.

Посольство РФ в ФРГ назвало инцидент в Лейпциге "наспех состряпанной провокацией". В Службе внешней разведки России утверждают, что немецкие политики и европейские СМИ возложили ответственность на Москву еще до получения предварительных результатов расследования.