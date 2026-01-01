"Мы же серьезные люди – он предлагает меня взять, я возьму чемодан, возьму тебя в самолет и полетим в Москву", – сказал Зеленский.

В качестве альтернативы он добавил: "Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы тоже гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры". Об этом в среду, 25 ноября 2026 года, пишет "Чеснок".

При этом Зеленский заявил, что считает идею выезда на переговоры в столицу России нереалистичной на фоне продолжающегося конфликта.

"Лукашенко предлагает несерьезные вещи. Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор. То есть человек не приближает нас к окончанию войны", – подчеркнул он.

Поводом для комментария стало интервью Александра Лукашенко французскому изданию Le Point, где лидер Республики Беларусь заявил, что готов выступить гарантом безопасности и вместе с Владимиром Зеленским "сесть и прилететь в Москву" для встречи с Владимиром Путиным.