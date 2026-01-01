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Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткоффом и Кушнером

По оценке украинского лидера, его беседа с представителями президента США была "подробной и конструктивной". По его словам, "Стив и Джаред знают многие детали".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

©Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa/Global Look Press

"Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно и сейчас мы говорим об определении даты визита (Уиткоффа и Кушнера. – «Профиль») в Украину", – сообщил Зеленский в понедельник, 31 августа 2026 года, в соцсетях. Он подчеркнул, что эта поездка была бы очень полезна для разработки решений.

"Команды будут на связи, чтобы проработать повестку дня и определить наиболее удобный график дальнейшей коммуникации", – добавил политик.

В начале июля появилась информация, что специальный посланник лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву, причем ожидалось, что такой визит состоится до конца августа. Однако, поездка была отложена.

Уиткофф и Кушнер еще ни разу не были на Украине. Москву они последний раз посещали 22–23 января 2026 года. На ночной встрече в Кремле, которая продлилась более 3,5 часа, они обсуждали с Владимиром Путиным ряд ключевых тем, в частности, урегулирование конфликта на Украине.

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Метки: Владимир Зеленский Стивен Уиткофф телефонные переговоры
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