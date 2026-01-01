Открытое горение на складе под Воронежем, возникшее после ночной атаки БПЛА, ликвидировали

"Благодаря самоотверженности наших пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов", – написал чиновник в своем канале в мессенджере "Макс".

Также Гусев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ночной атаки на регион и выразил соболезнования семье погибшего.

Ночью 11 августа в Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников. Губернатор предупредил об угрозе удара БПЛА в Воронеже, Бутурлиновском и Бобровском районах. Примерно в то же время пресс-служба компании RWB сообщила об эвакуации логистических объектов Wildberries в регионе.

Как сообщил утром во вторник Гусев, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников в небе над Воронежем и пятью районами региона. Губернатор указал, что на двух складах крупной компании возник пожар, его тушат. В результате падения обломков БПЛА в Новоусманском районе был тяжело ранен и скончался в больнице 49-летний мужчина. "Также ранены и находятся в больнице еще два человека – один в момент атаки был на улице, другой – на площадке крупного логистического центра", – сообщил чиновник.

Впоследствии Гусев проинформировал, что возгорание на одном из складов, произошедшее вследствие удара БПЛА, ликвидировано. На втором объекте тушение пожара продолжается, там огонь локализовали на площади 75 тыс. кв. м.

В свою очередь, в пресс-службе RWB сообщили, что возгорание на логистических объектах Wildberries под Воронежем ликвидировали. "На объектах была проведена заблаговременная эвакуация. Товары преимущественно не пострадали", – уточнили в компании. Там отметили, что прием поставок товаров временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Как указали в ведомстве, украинские вооруженные формирования с помощью беспилотников нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Воронежской области, – складам логистического и распределительного центров, дорожной сети и автомобилям. "В результате атаки один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали", – отмечается в сообщении.

Всего в ночь на 11 августа силы ПВО сбили 396 украинских беспилотников над российскими регионами. На одном из промышленных предприятий в Оренбургской области возникло возгорание после падения обломков БПЛА.