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Пожар в Усть-Луге после атаки БПЛА 11 ноября локализован, угрозы для людей нет

Силами Леноблпожспаса, МЧС, предприятий порта принимаются меры для окончательной ликвидации пожара. Работы близки к завершению, сообщил 12 ноября 2026 года, в четверг, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Усть-Луге локализовали пожар

Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области (архивное фото)

©Руслан Шамуков/ТАСС

По словам главы региона, угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет. Передвижная лаборатория Госэконадзора проверила воздух в ближайших населенных пунктах: концентрации вредных веществ находятся в пределах нормы.

В ночь на 11 ноября в Ленинградской области отражали массированную атаку беспилотников. Дрозденко указывал, что сбито было 150 беспилотников. Целью атаки, уточнял он, стала портовая зона Усть-Луги. Там начался пожар, пострадали трое работников.

В результате атаки также возникли проблемы с энергоснабжением в Кингисеппском и Волосовском районах – в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции, которая и обеспечивает свет в этих районах. Позднее энергоснабжение было восстановлено.

Предыдущий крупный налет на Ленинградскую область имел место лишь двумя днями ранее – в ночь на 9 ноября. Дрозденко тогда говорил о 113 сбитых беспилотниках. В Киришском районе БПЛА попал по территории предприятия КИНЕФ (ООО "Киришинефтеоргсинтез", это крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России), там возник пожар. Повреждения получило оборудование теплоснабжения города Кириши. Во Всеволожске в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина.

Оказывалась под ударом раньше и портовая инфраструктура Усть-Луги – так, в результате атаки в ночь на 1 сентября там тоже горело.

Морской порт Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтийском море и второй по величине портовый комплекс в России. Это самый глубоководный порт на Балтике, способный принимать крупнотоннажные суда и танкеры.

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Метки: беспилотники БПЛА Ленинградская область пожар Усть-Луга
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