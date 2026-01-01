В поселке городского типа Афипском Северского района травмы получили четыре человека. Также там повреждены кровли и остекление 13 частных домов.

В станице Медведовской Тимашевского района пострадал один человек. Помимо этого, повреждено остекление частного дома.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, подчеркнули в оперштабе Кубани. "Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", – отмечается в сообщении в канале ведомства в мессенджере "Макс".

Утром 22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 170 беспилотных летательных аппаратов над восемью российскими регионами, включая Краснодарский край, а также над Чёрным и Азовским морями. В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом пострадал мужчина. В Воронежской области при падении фрагментов дронов повреждения получили частные дома и два легковых автомобиля. В Ростовской области обломки беспилотника повредили крышу и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении.