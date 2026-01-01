В Коломне при падении обломков беспилотника вспыхнул пожар в торговых павильонах

Чиновник сообщил об одном пострадавшем: мужчина получил порез ноги осколком стекла, медицинская помощь ему не потребовалась.

"Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас на месте продолжают работать специалисты экстренных служб. Территория временно перекрыта для транспорта и пешеходов", – написал Гречищев в своем канале в мессенджере "Макс".

Мэр добавил, что поручил управляющей компании связаться с жителями пострадавших квартир и определить необходимую помощь для восстановления остекления. Специалисты также обследуют дворовые территории и фиксируют причиненный ущерб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал утром во вторник об уничтожении более чем 150 беспилотников над регионом. Чиновник указал, что ранения в результате падения БПЛА и их обломков получили три человека. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в ряде муниципалитетов. По словам чиновника, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.

В результате атаки дронов на Подмосковье незначительные повреждения получил логистический комплекс Wildberries, последствия ликвидированы, отметили утром во вторник пресс-служба компании RWB, которой принадлежит маркетплейс.

Как сообщил утром 18 августа Сергей Собянин, с вечера понедельника до 5:00 вторника в сторону Московского региона летели 620 беспилотных летательных аппаратов, из них 180 были уничтожены в Московском регионе. Через некоторое время мэр Москвы проинформировал, что на подлете к столице нейтрализованы еще семь дронов.