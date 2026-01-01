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В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Новороссийске для оперативного устранения последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб. Власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил мэр города Андрей Кравченко в среду, 12 августа 2026 года.

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Город Новороссийск (архивное фото)

©saiko3p/Shutterstock/Fotodom

В своем канале в мессенджере "Макс" он указал, что в результате атаки повреждены здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж. Произошел прорыв двух водоводов, из-за чего подачу воды приостановили. Повреждения первой очереди уже устранены, ведется монтаж нового участка трубы второй очереди.

"Сейчас ведется обследование территорий на наличие фрагментов БПЛА, рабочие группы проводят подомовые обходы. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих выплат", – написал Кравченко.

Он отметил, что управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, по предварительной информации, в Новороссийске повреждения получили больше 20 многоквартирных и частных домов.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты.

В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. 12 человек, в том числе ребенок, госпитализированы. Двое пациентов – женщина и ребенок – находятся в тяжелом состоянии. Еще семеро пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

Как сообщал Кравченко, повреждения получили 21 жилой дом, включая многоквартирные, а также четыре предприятия. В городе развернули пункты временного размещения.

В Геленджике повреждены порядка 20 многоквартирных и частных домов. В городе ввели режим ЧС локального уровня.

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Метки: Краснодарский край Новороссийск режим ЧС
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