В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В своем канале в мессенджере "Макс" он указал, что в результате атаки повреждены здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж. Произошел прорыв двух водоводов, из-за чего подачу воды приостановили. Повреждения первой очереди уже устранены, ведется монтаж нового участка трубы второй очереди.

"Сейчас ведется обследование территорий на наличие фрагментов БПЛА, рабочие группы проводят подомовые обходы. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих выплат", – написал Кравченко.

Он отметил, что управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, по предварительной информации, в Новороссийске повреждения получили больше 20 многоквартирных и частных домов.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты.

В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. 12 человек, в том числе ребенок, госпитализированы. Двое пациентов – женщина и ребенок – находятся в тяжелом состоянии. Еще семеро пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

Как сообщал Кравченко, повреждения получили 21 жилой дом, включая многоквартирные, а также четыре предприятия. В городе развернули пункты временного размещения.

В Геленджике повреждены порядка 20 многоквартирных и частных домов. В городе ввели режим ЧС локального уровня.