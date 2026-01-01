Доля электромобилей на российском рынке впервые достигла 2%

Доля подключаемых гибридов (PHEV, EREV) в августе осталась на прежнем уровне, 5%. В общей же сложности доля всех электромобилей и гибридов в августе превысила 11%.

Более четверти продаж электромобилей в августе обеспечил российский производитель Evolute.

"Главным хитом альтернативного импорта в этом сезоне становится электрический кроссовер Changan Qiyuan Q05. Только за последние четыре недели продано более 500 экземпляров. Секрет успеха кроется в цене этой «доутильной» модели", – рассказал Целиков.

Накануне, 31 августа, в ТАСС опубликовали большое интервью Целикова, в котором он в том числе говорил о перспективах электромобилей и гибридов.

Так, эксперт предположил, что по итогам года доля подключаемых гибридов может оказаться в диапазоне 7–8%. В отдельные месяцы он допускает рост этой доли даже до 10% – если будут поставки массовых моделей.

"В июле мы видели рекордные показатели по подключаемым гибридам – тем, которые можно заряжать через розетку. В первые две недели августа доля гибридов чуть снизилась, но это связано с тем, что хорошие предложения просто раскупили. Сейчас доля зависит от того, насколько производители наполнят рынок предложениями. Поскольку пошла вторая волна топливных проблем, я думаю, что интерес не будет снижаться. Люди по-прежнему ищут и смотрят, но нужна цена – гибридных моделей с невысокой ценой немного", – уточнил Целиков.

Он считает, что при наличии большего числа электромобилей и гибридов в салонах их доля в продажах "была бы значительно выше, чем сейчас".

Как сообщали в начале августа в Минпромторге, за первые семь месяцев года продажи гибридов и электромобилей подскочили на 94,7% до 70.180 единиц. "Чистых" электромобилей было продано 7025 единиц, +15,3% в годовом сопоставлении.

Доля российских гибридов и электромобилей в продажах достигла 26,3% (18.489 авто) против 11,1% в аналогичном периоде прошлого года. Доля же "чистых" отечественных электромобилей вовсе поднялась до 45,8% с 27,3%.