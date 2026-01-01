Гибридный Hyundai Tucson со сменой поколений станет мощнее предшественника

Двигатели в Hyundai Tucson

Ожидается, что Tucson сохранит гибрид на базе 1,6-литрового турбомотора, но его отдача вырастет до 242 л. с. и 380 Н·м (сейчас – 235 л. с. и 264 Н·м). Разгон до 100 км/ч сократится до 8,5 с, на 0,3 с быстрее прежнего. Заявленный расход топлива – 5,75 л на 100 км.

Помимо гибрида, кроссоверу предложат и версию с тем же 1,6 л без электрической надстройки. Ее характеристики заметно скромнее: около 180 л. с., 217 Н·м и 9,5 с до сотни. Расход топлива при этом будет на 43% выше, чем у гибрида.

Габариты и кузов Hyundai Tucson

Кузов кроссовера спроектирован в новой брутальной стилистике Art of Steel с плоским капотом, рублеными формами и П-образной скрытой оптикой.

Автомобиль заметно прибавил в размерах: длина выросла на 60 мм до 4700 мм, ширина увеличилась на 40 мм, до 1905 мм, а высота составила 1685 мм.

Колесная база растянулась до 2785 мм (плюс 30 мм), что сделало салон самым просторным в классе.

Для удобства пассажиров угол открытия задних дверей увеличили до 83°.

Салон и оснащение Hyundai Tucson

Внутри полностью переработана передняя панель: цифровую приборку сместили выше и вперед для лучшего обзора. Мультимедийная система работает на новой операционной системе Pleos Connect.

Центральный тоннель стал двухъярусным и получил беспроводную зарядку сразу для двух смартфонов.

При этом производитель сохранил физические аналоговые кнопки управления климат-контролем и фирменный рассеивающий дефлектор обдува со стороны пассажира.

В линейке модификаций Tucson впервые появилось исполнение XRT, подготовленное для легкого оффроуда. Такую версию отличает защитный обвес из неокрашенного фактурного пластика, внедорожные шины с агрессивным протектором, а также резиновые коврики с высокими бортами и металлические накладки в интерьере.