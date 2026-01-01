Среди праворульных автомобилей лидирует Toyota (33,2%), далее идут Honda (29,6%), Suzuki (9,3%), Mazda (5,3%) и Volkswagen (3,9%), сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в среду, 25 ноября 2026 года.

В сегменте леворульных наибольшую долю удерживает бренд Volkswagen (20%). За ним следуют Audi (9%), Kia (8,5%), BMW (7,7%) и Hyundai (7,4%).

Эксперт также отметил существенное снижение поставок автомобилей из Республики Корея и Республики Беларусь. При этом продолжает расти ввоз подержанных автомобилей из Китая.

Согласно прогнозу Целикова, по итогам 2026 года импорт подержанных легковых автомобилей в Россию может сократиться на 6–10% из‑за высокой базы четвертого квартала 2025 года и текущего снижения поставок.

Максимальный месячный объем импорта подержанных автомобилей в 2026 году был зарегистрирован в июле: в страну ввезли 50,5 тыс. машин с пробегом, что на 7% выше показателя годичной давности. Среди брендов первое место по импорту заняла Toyota, а среди моделей – Toyota Corolla.