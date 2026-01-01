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Экстерьер и изменения в салоне Lixiang L6

Снаружи кроссовер легче всего отличить по более массивной корме и новым 21-дюймовым дискам. Спереди и сзади появились интегрированные световые полосы, а палитра кузова насчитывает семь оттенков. Об этом пишет "Автоновости дня".

В интерьере – двухцветная отделка, переработанные руль, передняя панель и дверные карты. Второй ряд получил удлиненные подушки и полноразмерные спинки с отклонением до 140°. Для задних пассажиров предусмотрены откидной центральный подлокотник и выдвижные солнцезащитные шторки.

Комфорт и мультимедиа Lixiang L6

Кожа Nappa, электрорегулировки, вентиляция, подогрев и массаж доступны для всех сидений. Спереди установлены кресла Zero Gravity, добавлены подогреваемые оттоманки с электрорегулировкой в четырех направлениях, пятизонный климат-контроль и холодильник на 8,8 л, способный охлаждать до минус 6°C.

Панорамный передний экран мультимедийной системы имеет диагональ 29 дюймов и разрешение 6K Ultra HD, выдвижной задний – 21 дюйм и 4K.

За звук отвечает аудиосистема Platinum с 19 динамиками. Впервые для Li L6 в качестве заводской опции предложен электрический выдвижной фаркоп.

Силовая установка и подвеска Lixiang L6

Технически это полноприводный последовательный гибрид с двумя электромоторами совокупной мощностью 408 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с.

Подвеску из легких сплавов модернизировали, установив амортизаторы CDC второго поколения с адаптивной бесступенчатой регулировкой демпфирования.

Батарея, зарядка и безопасность Lixiang L6

Емкость новой батареи Ultra Fast Charge выросла на 40% по сравнению с прежней версией – до 51 кВт·ч. В паре с системой REEV и бензиновым экстендером общий запас хода достигает 1250 км по циклу CLTC.

Пиковая мощность зарядки – до 260 кВт, пополнение с 20 до 80% занимает 12 минут, что в 1,7 раза быстрее, чем у L6 с прошлой батареей.

По данным дистрибьютора, обновленный автопилот увеличил скорость реакции на зеленый сигнал светофора примерно на треть. Система автоматической парковки теперь видит свободные места на дистанции до 10 м.

По итогам C-NCAP кроссовер получил пять звезд, а за пассивную безопасность отвечает комплекс из девяти подушек.

Позиционирование и цены на Lixiang L6

"Li L6 – самый популярный автомобиль Li Auto в белорусском парке. Его выбирают те, кому нужен современный премиальный кроссовер и важен статус бренда. Для многих Li Auto уже стал заменой традиционных престижных немецких марок – и это возможно только тогда, когда продукт соответствует высоким ожиданиям. Обновленный Li L6 предлагает еще больше комфорта и передовых технологий, сохраняя качества, за которые он полюбился нашим покупателям: представительный дизайн, большой запас хода и ощущение премиальности", – отметили представители официального дистрибьютора Li Auto в Республике Беларусь.

Цены на обновленный Li L6 в Беларуси стартуют от 257 тыс BYN – это около 7 млн руб. В линейке Li Auto новинка заняла место гибридного кроссовера L7, который продавался ранее.