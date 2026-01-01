УАЗ готовит обновленный "Патриот" с дизелем: что изменится

Обновление станет одним из наиболее заметных для модели за последние годы. УАЗ готовит не только новую силовую установку, но и целый комплекс изменений, затрагивающих трансмиссию, оптику и салон. Как пишет 100km.ru, рестайлинг должен сделать внедорожник технологичнее, сохранив при этом его привычную конструкцию и внедорожные качества.

Что получит новый "Патриот"

Одной из главных новинок станет дизельный мотор объемом 2 л и мощностью 136 л. с. В паре с ним будет работать 6-ступенчатая механическая коробка. Такая комбинация может оказаться особенно интересной для владельцев, которые используют внедорожник не только в городе, но и для поездок по бездорожью: дизельные двигатели традиционно ценят за тягу на низких оборотах.

Изменится и система полного привода. Вместо механического управления раздаточной коробкой появится электромеханическая система с управлением при помощи шайбы. Это должно сделать выбор режимов полного привода удобнее для водителя.

Внешность также получит заметные изменения. "Патриоту" подготовили новую светотехнику, причем основные элементы оптики будут светодиодными. Для модели это важное обновление: ранее полностью светодиодной оптики в таком исполнении не было.

В салоне появится новое многофункциональное рулевое колесо. Кроме того, УАЗ планирует обновить мультимедийную систему: в перспективе автомобиль получит 9-дюймовый экран вместо нынешнего 7-дюймового. Среди других изменений – новые USB-C и доработки центральной части салона.

А что с автоматом

Автоматическая коробка передач действительно остается в планах УАЗа, однако связывать ее непосредственно с нынешним обновлением "Патриота" пока не стоит. В компании подтвердили работу над интеграцией новой автоматической трансмиссии, а появление автомобилей с АКПП ожидается к 2028 году.