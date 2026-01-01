Votour представил кроссовер V6 – перелицованную версию китайского Soueast S06

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Как пишет Autonews.ru, снаружи V6 получил безрамочную решетку радиатора, светодиодные фары, спортивные акценты в передней части, 19‑дюймовые колеса, а также объединенную светодиодной полосой заднюю оптику и спойлер на крышке багажника.

V6 – перелицованная версия китайского Soueast S06. Эта модель уже продается в России с весны текущего года в единственной комплектации "Престиж" с выбором переднего или полного привода. У переднеприводной версии стоит 1,5‑литровый мотор мощностью 147 л. с. и шестиступенчатый "робот", у полноприводной – 1,6‑литровый двигатель на 186 л. с. и восьмиступенчатый "автомат".

Для Votour V6 собственные спецификации пока не раскрыты. Комплектации и технические характеристики объявят позже.

Что известно о российском бренде Votour

Votour – новый российский автомобильный бренд, созданный в рамках партнерства отечественного холдинга "АГР" (AGR Automotive Group) и китайской компании Defetoo. Марка была официально представлена осенью 2026 года как проект по выпуску локализованных кроссоверов и внедорожников на базе моделей китайских марок Jetour и Soueast.

Производство автомобилей Votour по полному циклу организовано на заводе в Санкт-Петербурге – бывшей площадке концерна Hyundai. Предприятие оснащено цехами штамповки, сварки, окраски и финальной сборки, с конвейера уже сходит первая модель бренда – кроссовер V5.

Модельный ряд марки разделен на три ключевые линейки. В серию V входят кроссоверы для повседневных поездок по городу и за его пределами, серия T объединяет модели повышенной проходимости, а под индексом R будут выпускаться премиальные внедорожники.

Что известно о первой модели бренда – кроссовере Votour V5

Первенцем марки стал среднеразмерный кроссовер Votour V5, представляющий собой перелицованную версию китайского Jetour Dashing. Российские продажи модели официально стартовали в ноябре, а ее сборка по полному циклу налажена на заводе холдинга "АГР" в Санкт-Петербурге.

На российском рынке V5 представлен только с передним приводом. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Кроссовер предлагается в двух комплектациях – "Комфорт" и "Престиж".