Дмитрий Ермак сыграл гения-убийцу в мюзикле "Парфюмер"

Действие спектакля происходит в XVIII веке. Его главный герой обладает исключительным обонянием, но лишен остальных чувств. Стремление создать совершенный аромат превращает его в безжалостного убийцу. При этом персонаж вызывает у зрителя не только отвращение, но и сочувствие, заставляя задуматься о природе гениальности и границах человеческой морали.

Идею постановки предложил Дмитрий Ермак, который также исполняет главную роль. Режиссерами выступили Рамзиля Минибаева и заслуженная артистка России Ирина Корнеева. Премьера состоялась 12 октября 2024 года в "Театриуме на Серпуховке". Спектакль стал второй постановкой компании "Современный театр мюзикла" под руководством продюсера Альберта Могинова.

По словам Ирины Корнеевой, создатели сделали акцент на психологическом раскрытии главного героя. Режиссер отметила, что стремилась погрузить зрителей во внутренний мир Парфюмера, не отвлекая их от действия спецэффектами. Важную роль в спектакле играет ансамбль артистов-вокалистов: он не только исполняет музыкальные и танцевальные номера, но и перевоплощается в отдельных персонажей.

Дмитрий Ермак назвал работу над "Парфюмером" необычным для себя опытом. По его словам, образ главного героя потребовал совершенно иной актерской психофизики, чем другие его роли. В постановке соединились приемы брехтовского театра, комедии дель арте, психологической драмы, мюзикла и оперетты.

Ближайшее представление в "Театриум на Серпуховке" состоится 1 декабря 2026 года.

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