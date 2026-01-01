Фестиваль РНО откроется тремя программами к 120-летию Шостаковича

В концертах примут участие художественный руководитель РНО Александр Рудин, дирижеры Александр Сладковский и Фёдор Безносиков, пианисты Владимир Вишневский и Дмитрий Шишкин и тенор Игорь Морозов. Ведущим выступит музыковед Ярослав Тимофеев.

В первых двух программах музыку Шостаковича сопоставят с произведениями его старших и младших современников – Александра Глазунова, Сергея Прокофьева, Бенджамина Бриттена и Родиона Щедрина. В одной из них прозвучат Десятая симфония Шостаковича и Первый фортепианный концерт Прокофьева. Их соседство призвано подчеркнуть различия между двумя композиторами, чьи творческие судьбы неоднократно пересекались.

Другую программу составят Пятая симфония Шостаковича и Фортепианный концерт Бриттена. Оба произведения появились во второй половине 1930-х годов. Позднее композиторы познакомились и стали друзьями. На открытии фестиваля также прозвучит Третий концерт для оркестра Щедрина «Старинная музыка российских провинциальных цирков». Шостакович поддерживал Щедрина на разных этапах его творческого пути и оказал на него заметное влияние.

Финальная программа построена вокруг произведений, созданных в разные эпохи. Ранний вокальный цикл Шостаковича «Шесть романсов на слова японских поэтов» будет соседствовать с музыкой его предшественника Густава Малера и современного композитора Владимира Горлинского.

Горлинский представит мировую премьеру пьесы «Контрафорсы» для двух оркестров – симфонического и электронного. По словам композитора, в произведении нет прямых отсылок к Шостаковичу, однако присутствуют аллюзии на общую драматургическую идею – движение «от натиска и мрака» к свету и просветлению.

Фестиваль завершится Шестой симфонией Густава Малера. Его музыка была особенно важна для Шостаковича: по свидетельству Щедрина, тот называл «Песнь о земле» единственной партитурой, которую взял бы на необитаемый остров.

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