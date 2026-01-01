"Главный госпиталь" в очередной раз получил дневную "Эмми" как лучший драматический сериал

"Главный госпиталь" выходит в эфир более 60 лет, с 1963 года. Он насчитывает более 16.000 серий (это не опечатка) – юбилейный эпизод показали 13 июля 2026 года.

В фокусе внимания этой мыльной оперы – жизнь врачей, медсестер и пациентов вымышленного портового городка Порт-Чарльз. Здесь постоянно происходят сложные операции, амнезии, подмены детей и неожиданные исцеления.

Все крутится вокруг нескольких богатых и влиятельных династий (Квотермейны, Спенсеры). Они постоянно женятся, разводятся, предают друг друга, воюют за многомиллионные наследства и воскресают из мертвых (буквально: персонаж может "погибнуть" в авиакатастрофе, а через несколько лет вернуться с новым лицом, объяснив это пластической операцией).

Чтобы не было скучно, есть и мафия – представители семьи Коринтос десятилетиями делят сферы влияния, устраивают покушения и строят заговоры.

За свою историю "Главный госпиталь" получил множество наград. В том числе 14 дневных Эмми как лучший драматический сериал.

Если говорить о других лауреатах этого года, то:

лучший актер – Скотт Клифтон за роль Лайама Спенсера в сериале "Дерзкие и красивые" (The Bold and the Beautiful);

лучшая актриса – Тамара Тьюни за роль в проекте "За воротами" (Beyond the Gates);

лучший актер второго плана – Роджер Хоуарт из сериала "Молодые и дерзкие" (The Young and the Restless);

лучшая актриса второго плана – легенда дневного ТВ Бет Мейтленд из того же сериала;

лучший молодой талант – Эмбир Мишель из "За воротами";

лучшее дневное ток-шоу – снова "Шоу Келли Кларксон" (The Kelly Clarkson Show); передача стала лидером вечера по общему числу наград (пять побед);

лучший ведущий ток-шоу – Шерри Шеперд (шоу Sherri), которая обошла всех конкурентов, включая ведущих программы "Взгляд" (The View), где она сама работала в 2007 – 2014;

лучшая судебная программа – Стар Джонс выиграла свою первую "Эмми" с 14-й попытки за проект "Суд по разводам" (Divorce Court);

лучшая новостная программа о шоу-бизнесе ­– тележурнал Entertainment Tonight.

Как сообщалось ранее, "За воротами" получил в общей сложности четыре дневных "Эмми". Это первая дневная мыльная опера с по преимуществу чернокожими актерами со времен "Поколений" (Generations), 470 серий которых показали по NBC в 1989–1991 годах.

Когда говорят об "Эмми", обычно имеют в виду награду, которую выдают за достижения в прайм-тайм, в вечерних шоу. Дневными же "Эмми" (Daytime Emmy Awards) награждают за достижения на дневном телеэкране. Можно добавить, что существует и множество других "Эмми": международные, спортивные, технические, новостные, детские, целая россыпь региональных.