Мюзикл "Укрощение строптивого" покажут в Театриуме на Серпуховке

В основу спектакля легла история противостояния двух независимых характеров, действие которой разворачивается в солнечной Южной Италии. Главные герои – убежденный холостяк, успешный фермер, привыкший жить по собственным правилам, и светская дива, которая не представляет жизни без внимания окружающих.

Их встреча превращается в череду столкновений, взаимных провокаций и споров. Постепенно противостояние перерастает в историю любви.

Постановка вдохновлена известной итальянской комедией. В спектакле прозвучат ретрохиты итальянской эстрады, а музыкальные номера дополнят танцевальные сцены и комедийные эпизоды. Создатели перенесли действие в атмосферу южной Италии с ее темпераментом, яркими персонажами и праздничной атмосферой.

Возрастное ограничение 16+

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