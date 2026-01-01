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Мюзикл "Укрощение строптивого" покажут в Театриуме на Серпуховке

Современный театр мюзикла представит музыкальную комедию "Укрощение строптивого" на сцене Театриума на Серпуховке. Ближайшие представления пройдут 18 ноября и 13 декабря 2026 года, а также 5 января 2027 года.

Мюзикл

©Пресс-служба "Современного театра мюзикла"

В основу спектакля легла история противостояния двух независимых характеров, действие которой разворачивается в солнечной Южной Италии. Главные герои – убежденный холостяк, успешный фермер, привыкший жить по собственным правилам, и светская дива, которая не представляет жизни без внимания окружающих.

Их встреча превращается в череду столкновений, взаимных провокаций и споров. Постепенно противостояние перерастает в историю любви.

Постановка вдохновлена известной итальянской комедией. В спектакле прозвучат ретрохиты итальянской эстрады, а музыкальные номера дополнят танцевальные сцены и комедийные эпизоды. Создатели перенесли действие в атмосферу южной Италии с ее темпераментом, яркими персонажами и праздничной атмосферой.

Возрастное ограничение 16+
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Метки: мюзикл
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