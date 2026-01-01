По франшизе "Пятница, 13-е" снимут фильм с режиссером классических частей

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Сценарий уже готов. Постановкой займется Стив Майнер, снявший вторую и третью части оригинальной серии. Предстоящая картина станет 13-м полнометражным фильмом "Пятницы, 13-го" – без учета сериалов, комиксов и видеоигр. Подробности сюжета не раскрываются.

Для 75-летнего Стива Майнера этот проект станет возвращением к истокам: именно он в 1981 году во второй части впервые сделал взрослым убийцей самого Джейсона Вурхиза (в оригинальной ленте 1980 года маньяком была его мать Памела), а в триквеле 1982 года впервые надел на персонажа культовую хоккейную маску.

Сценарий новой картины написал начинающий автор Дэвид Флигель, а производство возглавила компания правообладателей Horror, Inc. совместно со студией CatchLight. Создатели обещают вернуться к независимому формату ранних лент и сделать ставку на практические спецэффекты вместо компьютерной графики.

Почему новых фильмов "Пятница, 13-е" не было 18 лет

Предыдущий полнометражный фильм франшизы – одноименный ребут от режиссера Маркуса Ниспела – вышел в прокат еще в 2009 году. Долгое возвращение Джейсона Вурхиза на большие экраны было связано с многолетними судебными тяжбами за авторские права между режиссером первой части Шоном Каннингемом и сценаристом оригинала Виктором Миллером.

После урегулирования споров правообладатели запустили единую медиавселенную Jason Universe для развития серии в кино, играх и на телевидении.

Недавний приквел-сериал "Хрустальное озеро" и память об авторе оригинала

Кинотеатральный релиз 2027 года станет продолжением перезапуска франшизы, который начался в октябре 2026 года с выхода на стриминге Peacock сериала-приквела "Хрустальное озеро" от студии A24.

В восьмисерийном шоу роль Памелы Вурхиз исполнила Линда Карделлини, а сюжет был посвящен трагическим событиям в лагере задолго до появления маньяка в маске. Кроме того, предстоящий фильм посвятят памяти сценариста оригинальной "Пятницы, 13-е" Виктора Миллера, который скончался в августе 2026 года в возрасте 86 лет.

О чем франшиза "Пятница, 13-е"

Культовая американская серия слэшеров берет начало с трагедии 1957 года в летнем лагере "Хрустальное озеро", где из-за недосмотра вожатых утонул 11-летний мальчик Джейсон Вурхиз.

В первом фильме (1980) за его гибель мстит мать Памела, но начиная со второй части (1981) главным антагонистом становится сам чудесным образом выживший Джейсон.

В третьей ленте (1982) маньяк впервые надевает белую хоккейную маску, которая вместе с мачете становится его визитной карточкой, а в последующих сиквелах превращается в неуязвимого ожившего мертвеца со сверхчеловеческой силой.

Сюжет большинства частей строится вокруг молодых людей, оказавшихся у "Хрустального озера" и ставших жертвами безжалостного убийцы, хотя в поздних фильмах авторы отправляли Джейсона в Нью-Йорк, в космос и сталкивали с Фредди Крюгером.

На сегодняшний день медиафраншиза включает 12 полнометражных фильмов, вышедший в 2026 году сериал-приквел "Хрустальное озеро", а также множество книг, комиксов и видеоигр.