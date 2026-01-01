"Последняя фотография" Зака Снайдера увидит свет 12 сентября

"Последняя фотография" (The Last Photograph) представляет собой нечто совершенно новое в творческой карьере Снайдера. Если ранее он снимал масштабные фильмы о супергероях ("Лига справедливости", "Хранители"), зомби ("Рассвет мертвецов", "Армия мертвецов"), Древней Греции ("300 спартанцев"), а последней его лентой стала эпическая космоопера (дилогия "Мятежная Луна"), то теперь речь идет об "инди"-работе.

Сюжет вкратце таков: бывший агент Управления по борьбе с наркотиками пытается найти пропавших племянника и племянницу в горах и джунглях Южной Америки – их родители-дипломаты были жестоко убиты. Он заручился помощью военного фотографа, единственного, кто видел лица убийц.

Герой намерен найти детей и истину, но скоро оказывается, что он столкнется еще и с призраками из прошлого.

"Путешествие в неведомое будет вести их все дальше и дальше от цивилизации, ставя под сомнение все, во что они верят и в то же время постепенно размывая разницу между реальностью и вымыслом", – гласил синопсис, опубликованный продюсерами в 2025 году.

Этот драматический триллер Снайдер собирался снять очень давно. Есть сведения о том, что режиссер вынашивает такую идею еще с середины 2000-х годов. В 2011-м появились новости, что в проекте примут участие Кристиан Бейл и Шон Пенн. В итоге съемки стартовали лишь в августе 2025 года. Снимали в Исландии, Колумбии и Калифорнии.

В главных ролях – Стюарт Мартин (снимался, например, в сериале "Мисс Скарлет и Герцог") и Фра Фи ("Мятежная Луна"). Продюсерами выступают сам Снайдер, его жена Дебора, Уэсли Коллер, Джанни Нуннари. Сценарий написал Курт Джонстад. Зак Снайдер заявлен не только как режиссер, но и как оператор-постановщик.