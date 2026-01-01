Рискованная игра в жизнь: вышла повесть "Мотылек" Романа Емельянова

Издание также включает несколько рассказов, объединяя одну крупную историю с самостоятельными текстами о прошлом, выборе и ожидании будущего. Интонация меняется от ироничной к тревожной, а за внешней лёгкостью проступает разговор о цене упрямства, самообмане и границе между решительностью и безрассудством.

Константин Хабенский: «За “Мотыльком” стоит интересная история, в которой мне, заявляю со всей скромностью, довелось принять непосредственное участие. Однажды я в дружеской беседе предложил Роману попробовать себя в новом формате – написать пьесу. И, увидев результат, понял, что работа достойна постановки на главных сценах страны. А пока всё идет к премьере, автор решил преобразовать пьесу в повесть. И история от этого нисколько не потеряла! Это искренняя, ироничная и очень человечная проза для тех, кто любит нестандартные сюжеты».

Сергей Шакуров: «”Мотылёк” – это вдумчивая, эмоционально и тематически разнообразная история одновременно “о вечном” и о дне сегодняшнем, продолжающая многовековой культурный дискурс отцов и детей. Роман как талантливый и разноплановый артист очень тонко чувствует окружающий мир, фиксируя и осмысляя то, что обычно проходит мимо, и не боится задавать острые вопросы не только читателю, но и, что самое сложное, самому себе».

Александр Цыпкин: «Рецепт хорошего рассказа – захватывающий сюжет, красивый язык и авторская интонация. Очень важно соблюсти нужные пропорции, и Роман Емельянов блестяще это делает. Так что, если вы пришли за хорошими рассказами – вы по адресу».

Роман Емельянов: «“Вся наша жизнь – игра”, – сказал Уильям Шекспир. Но какая? Шахматы с их упорядоченными правилами или покер, где зачастую победу определяет умение блефовать и удача? Книга не даст ответа на этот вопрос, но расскажет о судьбах разных людей, которые уже начали свою партию. Уверен, каждый найдёт в этой авантюрной трагикомедии что-то своё. А несколько рассказов о прошлом и будущем – бонус-трек этого издания Действие их протекает в разных временах и даже вселенных. Истории, имевшие место в реальной жизни, переплетены с теми, что еще не произошли. Однако главной и единственно единящей их идеей является исследование человека, мужчин и женщин, погружение их в разные, порой самые невероятные, предлагаемые обстоятельства. При этом я по-прежнему не собираюсь никого ничему учить, выводы вам предстоит сделать самим. А самое главное, я надеюсь, что вы просто получите удовольствие и приятно проведете время с героями этой книги!».

Роман Емельянов – генеральный директор крупнейшего российского радиохолдинга «Европейская медиагруппа», теле- и радиоведущий, писатель и общественный деятель. Лауреат премии «Золотое перо России», обладатель «Премии Рунета» за вклад в развитие российского сегмента интернета, награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Автор текста гимна ФК «Спартак», песен из репертуара Филиппа Киркорова, Жасмин и других артистов.

Дебютировал в 2018 году с романом «Вата, или не всё так однозначно» (в 2025-м увидело свет переиздание), в 2024 году вышел второй роман «А был ли мальчик?».