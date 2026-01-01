Съемки следующей главы запланированы на середину апреля 2027 года, а релиз свежих эпизодов ожидается в 2028-м.

По данным профильного издания Deadline, решение о продолжении шоу боссы студии приняли неофициально еще раньше, задолго до анонса. Сериал стабильно остается одним из главных хитов платформы Apple TV, удерживает высокие рейтинги и собирает крупную аудиторию по всему миру.

В пятом сезоне главный герой – оптимистичный американский тренер Тед Лассо в исполнении Джейсона Судейкиса – возвращается в Лондон, чтобы возглавить новую команду после короткого перерыва в карьере. Четвертый сезон проекта был посвящен женской футбольной команде ФК "Ричмонд", которую доверили тренировать наставнику.

В нем на экраны вернулась значительная часть основного актерского состава, включая самого Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (владелица клуба Ребекка Уэлтон) и Джуно Темпл (Килли Джонс), однако точный каст пятого сезона пока не раскрывается.

О чем были прошлые сезоны "Теда Лассо"

Первый сезон (2020 год). Тренера по американскому футболу из Канзаса Теда Лассо приглашают в Англию возглавить клуб Премьер-лиги "Ричмонд". Новая владелица команды Ребекка Уэлтон специально нанимает дилетанта, чтобы развалить клуб назло бывшему мужу. Однако искренность и оптимизм американца покоряют игроков и болельщиков, хотя команда по итогам сезона все же вылетает из элитного дивизиона.

Второй сезон (2021 год). "Ричмонд" борется за возвращение в АПЛ, а в штабе появляется спортивный психолог Шэрон Филдстоун. В этой главе авторы глубже раскрывают панические атаки самого Теда и показывают моральное падение его бывшего помощника Нейта Шелли, который уходит тренировать клуб-конкурент.

Третий сезон (2023 год). Изначально эта глава задумывалась как финал всей истории. "Ричмонд" сенсационно сражается за чемпионство в Премьер-лиге, а в конце сезона Тед решает уйти в отставку и вернуться в США ради сына.

Четвертый сезон (2026 год). Спустя три года после событий третьей главы Лассо возвращается в Лондон, чтобы тренировать женскую команду "Ричмонда" из второго дивизиона. В финале сезона Тед уступает пост главного тренера Элис Чилтон и сам становится ее ассистентом, а Рой Кент возглавляет лондонский "Челси".

Популярность и награды сериала "Тед Лассо"

Триумф на "Эмми". Первый сезон получил 20 номинаций на главную телепремию США и забрал семь статуэток, побив рекорд для комедийных дебютантов. В итоге шоу два года подряд (в 2021 и 2022 годах) признавалось лучшим комедийным сериалом, а Джейсон Судейкис дважды выиграл награду за лучшую мужскую роль.

Признание гильдий и "Золотой глобус". Проект принес Джейсону Судейкису два "Золотых глобуса" подряд, а также собрал несколько наград Гильдии киноактеров США за лучший актерский ансамбль. Высокие оценки критиков (около 90% свежести на Rotten Tomatoes) закрепили за сериалом статус главного флагмана Apple TV.

Рекорды просмотров. Возвращение шоу в августе 2026 года стало самым успешным запуском в истории стриминга Apple TV. По данным аналитической компании Nielsen, премьера четвертого сезона за первые два дня собрала почти 297 миллионов минут просмотра, обойдя все предыдущие главы проекта.

Интересные факты о создании "Теда Лассо"