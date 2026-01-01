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Шнитке и Шостакович прозвучат в "Зарядье"

В воскресенье, 13 сентября 2026 года, Государственная академическая капелла России под управлением Валерия Полянского исполнит в Зале "Зарядье" Первый виолончельный концерт Альфреда Шнитке и Симфонию №4 Дмитрия Шостаковича.

Виолончелист Александр Князев

Виолончелист Александр Князев

©Пресс-служба концертного зала "Зарядье"

Солистом в концерте Шнитке выступит виолончелист Александр Князев. Произведение композитор написал в 1985–1986 годах после тяжелого заболевания, которое называл своим "вторым рождением". Первоначально Шнитке планировал трехчастный концерт, но в процессе работы у него возникла идея четвертой, кульминационной части. Композитор вспоминал, что это был один из немногих случаев в его жизни, когда финал произведения словно был ему "подарен".

Концерт посвящен виолончелистке Наталье Гутман, которая стала первой исполнительницей произведения. Его мировая премьера состоялась в ее исполнении.

Вторая часть программы – Четвертая симфония Шостаковича. Композитор начал работать над ней в период творческого успеха, однако завершил произведение на фоне усилившейся государственной критики. Премьера была запланирована на осень 1936 года в Большом зале Ленинградской филармонии, но Шостакович отменил ее под давлением руководства Ленинградского отделения Союза композиторов.

Впервые симфония прозвучала только в 1961 году. Более чем часовая трехчастная партитура рассчитана на большой симфонический оркестр и отмечена влиянием музыки Густава Малера. В ней соседствуют драматические речитативы, контрастные темы, бытовые мелодии и элементы "низкого" стиля.

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Метки: концерты
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