В третьем сезоне к своим ролям вернутся Том Харди ("Веном"), Хелен Миррен ("Аудиенция") и Пирс Броснан ("Афера Томаса Крауна"). Помимо звездного трио, в проекте задействованы Пэдди Консидайн ("Дом Дракона"), Джоанн Фроггатт ("Аббатство Даунтон") и Лара Пулвер. Во втором сезоне к касту также присоединились Джонни Флинн и Офелия Ловибонд.

Примечательно, что возвращение Харди долгое время оставалось под вопросом. По данным изданий Variety и Deadline, в индустрии ходили упорные слухи об отстранении актера от третьего сезона из-за "творческих разногласий" с шоураннером Джезом Баттеруортом и исполнительным продюсером Дэвидом Глассером.

Источники утверждали, что Харди регулярно опаздывал на площадку и требовал на ходу переписывать сценарий. В итоге ситуацию удалось урегулировать на закрытой встрече в Лондоне в сентябре, после чего Paramount официально продлила сериал. Пирс Броснан позже назвал те слухи "бурей в стакане воды", подчеркнув, что обожает работать с Харди.

"Гангстерленд" рассказывает о противостоянии двух преступных семей Лондона – Харриган и Стивенсон, которые делят влияние в городе, пытаясь избежать открытой войны. В центре сюжета – профессиональный "решала" Гарри да Соуза (Харди), который много лет улаживает самые грязные проблемы супругов Конрада (Броснан) и Мейв (Миррен) Харриганов. Во втором сезоне клан оказался на грани внутреннего раскола, а в финальной серии под угрозой оказалась жизнь жены самого Гарри – Джен (Джоанн Фроггатт).

Проект изначально разрабатывался как спин-офф криминальной драмы "Рэй Донован" под рабочим названием "Донованы", но в процессе работы сценарист Ронан Беннетт ("Главарь", "День Шакала") переделал его в самостоятельную историю о британском преступном мире. К продюсированию шоу и постановке первых эпизодов также приложил руку Гай Ричи, который остается в числе исполнительных продюсеров и в третьем сезоне.

Второй сезон, стартовавший в сентябре 2026 года, приняли заметно теплее первого. На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 90% положительных рецензий от критиков и 82% от зрителей (против 75% и 76% у дебютных серий).

Премьера первого сезона в марте 2025 года при этом стала самым успешным глобальным запуском в истории Paramount+, собрав более 26 млн зрителей.