В Великобритании возникли претензии к новой "Расхитительнице гробниц"

В том числе речь идет о нарушении закона об охране труда от 1974 года (Health and Safety At Work Act) и правил контроля над опасными веществами от 2002 года.

По мнению представителей регулятора, Project Temple Productions, которая непосредственно занимается сериалом, не смогла обеспечить "биологический мониторинг" для членов съемочной группы. Такой мониторинг призван обеспечить должные контрольные меры при использовании изоцианатных красок – они считаются одним из самых распространенных причин астмы на рабочем месте.

Правила HSE требуют, чтобы персонал надевал специальное защитное снаряжение при распылении таких красок. Кроме того, для исчезновения невидимой мелкодисперсной взвеси ("invisible mist") нужно хотя бы 20 минут, и персонал должен знать об этом.

Как выяснилось, в апреле в адрес Project Temple Productions было выпущено соответствующее уведомление с требованием принять меры. В течение месяца какие-то меры действительно предприняты были – по крайней мере, регулятор согласился с их достаточностью.

В Amazon MGM Studios (именно ее проектом является новый сериал) от комментариев отказались.

Как отмечают в Deadline, HSE вообще-то редко предъявляет претензии к ТВ-проектам. За последние четыре года было ровно четыре случая, причем "Расхитительница гробниц" – самый громкий из них.

Сериал по "Расхитительнице гробниц" был анонсирован в январе 2023 году. В сентябре 2025 года на главную роль выбрали Софи Тёрнер. Также в касте – Мартин Бобб-Семпл, Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Билл Патерсон. Создательница сериала – Фиби Уоллер-Бридж.

В январе 2026 года стартовали основные съемки. В марте Тёрнер повредила спину, работы приостановили на две недели. Официальных заявлений о втором сезоне не было, но в июне Тёрнер говорила, что проект займет у нее несколько лет – она собирается еще долго оставаться в образе Лары Крофт. Релиз первого сезона ожидается в 2027 году.

По-видимому, в новом сериале создатели хотят отойти от традиционного, довольно-таки смелого образа авантюристки (вспомним хотя бы Анджелину Джоли). Вместо этого они собираются сосредоточиться на личности героини. Где-то мы уже это слышали.