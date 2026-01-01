На последней полной неделе ноября дебютировали сразу несколько необычных исполнителей: женский проект из четырех виртуальных YouTube-блогеров при поддержке корпорации Hybe, мужская группа, созданная с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и две виртуальных айдол-группы. Это событие наглядно показывает, как быстро искусственные артисты становятся неотъемлемой частью индустрии и ее графика релизов, пишет Korea Times в среду, 25 ноября 2026 года. Чтобы привлечь аудиторию, каждому проекту придумывают броскую, часто фантастическую концепцию, и поэтому регулярные запуски новых исполнителей, помещенных в различные сюжеты, во многом напоминают конвейер аниме.

Четыре новых ноябрьских проекта относятся к двум разным типам. Виртуальные айдолы (яркий пример – популярная группа Plave) – это реальные исполнители, которые поют, танцуют и общаются с фанатами через анимированные аватары. В случае с ИИ-айдолами внешность и видеоряд генерируются искусственным интеллектом: за участниками не стоят конкретные исполнители, хотя люди по-прежнему определяют музыкальную составляющую и общее направление проектов.

Это различие влияет на то, как фанаты воспринимают такие группы. Если проект Plave доказал, что виртуальные артисты способны собрать преданную фан-базу, то мужская группа muuo:23, созданная с помощью ИИ, столкнулась с волной критики в сети после выпуска своего преддебютного сингла в октябре. Поклонники поставили под сомнение аутентичность артистов и выразили обеспокоенность тем, что появление подобных проектов может означать для начинающих k-pop-исполнителей – живых людей.

Newepicbase (NEB), новое подразделение компании Hybe, самым известным проектом которой является k-pop-группа BTS, запустило музыкальный проект The Wildcard Club. В нем принимают участие четыре североамериканских виртуальных блогера: AmaLee, Dokibird, ironmouse и Rin Penrose. В минувшую пятницу проект представил свою заглавную композицию – Click Flick.

На YouTube-каналы четырех участниц The Wildcard Club в совокупности подписано 6,2 млн человек. Они выступают в роли "капитанов". Каждая из них сформирует собственную команду из новых авторов контента, а процесс создания оригинальной музыки будет освещаться на YouTube. Проект активно использует методы, характерные для индустрии k-pop: от публикации концептуальных фотосессий до запланированных выступлений на корейских музыкальных телешоу.

Группа H3arus – единственный коллектив в списке дебютантов, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Это k-pop-бойз-бэнд из пяти участников, разработанный технологической компанией Kaiverse, которая ранее создала на песню Oasis певца Ким Джэджуна клип полностью на основе технологий ИИ.

В понедельник, 23 ноября, группа выпустила свой дебютный сингл Crush, поп-фанк композицию в стиле диско, и сопровождающий ее видеоклип. По сюжету участники коллектива – секретные агенты, которые работают под прикрытием, выдавая себя за k-pop-айдолов. Генеральный директор Kaiverse Пак Гын У отметил, что ИИ – это лишь технология, позволяющая "оживить" артистов. По его словам, в конечном счете самое важное – это привлекательность их музыки, персонажей и историй.

Виртуальная женская группа Pinkrise, созданная лейблом HP Entertainment, выпустила преддебютный трек Tiny Universe. Три участницы первого состава коллектива будут выступать под названием Quantum berry. Сюжетная линия повествует об участницах, которые "пробуждаются" из фрагментарных данных на заброшенном сервере и пытаются связаться с реальным миром с помощью музыки.

Мужская группа Winkx, состоящая из четырех участников, – первый виртуальный проект компании Titan Contents, ориентированный на международную аудиторию. В пятницу, 27 ноября, коллектив дебютирует с цифровым синглом Halo. Дизайн четырех персонажей разработал японский иллюстратор Митикакэ (Michikake), ранее работавший над образом одного из участников японской группы цифровых аватаров Yumenos. Сюжет линия рассказывает о стажерах, которые обнаруживают у себя особые способности и о чувстве одиночества.

K-pop-индустрия – благодатная почва для появления виртуальных исполнителей. Айдол – не только певец, но и тщательно разработанный медийный образ: у него есть собственная визуальная концепция, характер, история, хореография и постоянная связь с поклонниками. Фанаты следят за артистами через трансляции, социальные сети, развлекательные шоу и другие цифровые форматы. Поэтому виртуальный персонаж может встроиться в привычную для k-pop систему продвижения практически наравне с реальным исполнителем.