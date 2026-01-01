Второй конкурс "Интервидение" переносится на 2027 год

"В 2027 году («Интервидение». – «Профиль») будет. Я думаю, что будет определенный перенос по срокам, но оно будет", – сообщил в воскресенье, 1 ноября 2026 года, РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Интервидение" – песенный конкурс Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT), существовавшей в 1946–1993 годах. Форум проходил в 1960–1980-х годах по аналогии с "Евровидением" Европейского вещательного союза, выделившегося из OIRT. В разные годы участие принимали не только социалистические государства, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

Возрожденный конкурс состоялся 20 сентября 2025 года в Москве. Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), который отказался от борьбы за призы. В "Интервидении" участвовали более 20 стран, среди них – все государства БРИКС.

Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В финале первого конкурса было объявлено, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.