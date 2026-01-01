Сотрудники ЧЦЗ помогли собрать в школу детей без родителей

На собранные средства были закуплены карандаши, ручки и фломастеры – более 700 штук, тетради – более 200 штук. А еще много кисточек, альбомов для рисования, гуаши, ножниц.

Точные цифры здесь не главное. Важно, что акция "Собери ребенка в школу" закончилась, а желание помочь – нет. Коллеги приносят школьную канцелярию до сих пор. Сбор длился около месяца, в него включились целыми отделами и службами.

"Я никогда не воспринимала это как акцию. Для меня это просто доброе дело. Важно помочь не тогда, когда удобно тебе, а когда это нужно другому. Коллеги это тоже понимают, поэтому и такой отклик", – поделилась Екатерина Прохорова, экономист по труду.

Заводская молодежная организация МАССИВ передаст все школьные принадлежности ребятам из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района и детского дома №14.

АО "Челябинский цинковый завод" (АО "ЧЦЗ") – это вертикально интегрированная компания, в которой представлен полный технологический цикл производства металлического цинка – от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе.