На Урале прошла танцевальная вечеринка на фоне космического корабля "Буран"

На один вечер музейное пространство превратилось в танцпол, где космическая история встретилась с современной электронной музыкой.

Главным гостем вечера стал московский диджей и музыкальный журналист Николай Редькин, автор проекта "Сломанные пляски" и бывший ведущий канала "Вписка". Для него выступление стало особенно личным: Николай родился и вырос в поселке Балтым под Верхней Пышмой.

"Для меня сыграть в Пышме – это просто невероятный опыт. Я о таком мечтал, если честно. Здесь я рос, здесь получал первые впечатления, здесь формировались мои вкусы, в том числе музыкальные", – рассказал Николай.

И его сет действительно получился особенным. В нем встретились разные музыкальные вкусы и эпохи, а главной идеей стала эклектика без строгих границ. Впрочем, именно такой подход хорошо вписался в атмосферу вечера, где рядом существовали космическая история, современная музыка и городская культура.

Космическая тема стала общей для всех выступлений. Она появлялась в музыке, образах гостей и самой атмосфере площадки. Особенно активно идею поддержали посетители, которые пришли на вечеринку в космических нарядах и получили за самые яркие образы подарки от Музейного комплекса.

Для организаторов этот рейв был не просто вечеринкой. Проект "Это Новая Пышма" делает ставку на локальные истории и таланты, а история Николая Редькина стала хорошим примером такой связи.

Необычным формат стал и для самого Музейного комплекса: пока "Буран" проходит реставрацию, пространство вокруг него продолжает жить и меняться. Рейв стал экспериментом на стыке музейной истории и современной культуры, показав, что легендарный космический аппарат может быть не только объектом для изучения, но и точкой притяжения для новых поколений.

В этот вечер "Буран" стал частью совсем другой атмосферы: под его крылом танцевали, слушали музыку, встречались с друзьями и просто проводили августовский вечер вместе. И кажется, космическому кораблю такой формат вполне подошел.