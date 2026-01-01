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  3. На Урале прошла танцевальная вечеринка на фоне космического корабля "Буран"

На Урале прошла танцевальная вечеринка на фоне космического корабля "Буран"

В Верхней Пышме (Свердловская область) 15 августа 2026 года отметили вторую годовщину появления космического корабля "Буран" в Музейном комплексе необычным способом. Прямо под крылом легендарного аппарата прошел рейв, собравший любителей музыки, танцев и нестандартных городских событий.

Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме

©Музейный комплекс гражданской и военной техники в Верхней Пышме

На один вечер музейное пространство превратилось в танцпол, где космическая история встретилась с современной электронной музыкой.

Главным гостем вечера стал московский диджей и музыкальный журналист Николай Редькин, автор проекта "Сломанные пляски" и бывший ведущий канала "Вписка". Для него выступление стало особенно личным: Николай родился и вырос в поселке Балтым под Верхней Пышмой.

"Для меня сыграть в Пышме – это просто невероятный опыт. Я о таком мечтал, если честно. Здесь я рос, здесь получал первые впечатления, здесь формировались мои вкусы, в том числе музыкальные", – рассказал Николай.

И его сет действительно получился особенным. В нем встретились разные музыкальные вкусы и эпохи, а главной идеей стала эклектика без строгих границ. Впрочем, именно такой подход хорошо вписался в атмосферу вечера, где рядом существовали космическая история, современная музыка и городская культура.

Космическая тема стала общей для всех выступлений. Она появлялась в музыке, образах гостей и самой атмосфере площадки. Особенно активно идею поддержали посетители, которые пришли на вечеринку в космических нарядах и получили за самые яркие образы подарки от Музейного комплекса.

Для организаторов этот рейв был не просто вечеринкой. Проект "Это Новая Пышма" делает ставку на локальные истории и таланты, а история Николая Редькина стала хорошим примером такой связи.

Необычным формат стал и для самого Музейного комплекса: пока "Буран" проходит реставрацию, пространство вокруг него продолжает жить и меняться. Рейв стал экспериментом на стыке музейной истории и современной культуры, показав, что легендарный космический аппарат может быть не только объектом для изучения, но и точкой притяжения для новых поколений.

В этот вечер "Буран" стал частью совсем другой атмосферы: под его крылом танцевали, слушали музыку, встречались с друзьями и просто проводили августовский вечер вместе. И кажется, космическому кораблю такой формат вполне подошел.

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Метки: Верхняя Пышма УГМК
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