1,5 трлн рублей от ИИ, инвестиции в продление жизни, продажа активов: что рассказал Греф

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На ИИ удалось заработать 1,5 трлн руб. за три года

Затраты на развитие ИИ окупаются, однако на генеративный ИИ – нет, заявил Греф.

"К сожалению, генеративный искусственный интеллект пока не окупается ни у нас, ни у кого в мире из тех компаний, которые занимаются его созданием. Но нас спасает ситуация, как раз связанная с тем, что мы очень давно начали внедрять искусственный интеллект, и в целом наши затраты на искусственный интеллект абсолютно окупаемы", – цитирует Грефа ТАСС.

По словам банкира, за последние три года на применении ИИ Сберу удалось заработать около 1,5 трлн руб.

Он, впрочем, предупредил, что в ближайшие три года этот показатель станет хуже, так как необходимо наращивать инвестиции в разработку моделей. Недоинвестирование в технологии, подчеркнул Греф, обойдется значительно дороже.

Сбер планирует ускорить строительство ЦОД и может купить кого-то из уже существующих игроков на этом рынке.

"Это необходимо для нашего бизнеса и для бизнеса наших клиентов. И мы, конечно, хотим стать компанией номер один с точки зрения провайдера ИИ-услуг для наших клиентов. <...> Там не так много связано с приобретениями, скорее с ускоренным развитием строительства ЦОД, может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке", – пояснил Греф.

Оптимизация портфеля активов продолжится

Глава Сбербанка указал также, что будет сохраняться курс на отказ от направлений бизнеса, которые не генерируют прибыльность в среднесрочной перспективе. Из дотируемых останутся лишь те направления, которые являются стратегическими.

Примером реализации этой стратегии может быть продажа складов маркетплейсам.

"У нас было огромное количество складов, которые генерировали нам убыток, но эта ситуация со складами в данном случае нам помогла. Мы фактически, по-моему, уже на конец этого года выйдем с тем, что 100% ненужных нам складов передадим и продадим маркетплейсам. А это был большой источник нашего отрицательного результата", – рассказал Греф.

В приобретение новых активов Сбербанк ныне инвестирует "очень мало", речь может идти лишь об "очень точечных, совсем выверенных покупках".

Инвестиции в обеспечение долгожительства

Интересно, что инвестировать банк собирается также в области обеспечения долгожительства.

"Продление жизни, продление здорового образа жизни, все, что связано с технологиями антиэйджинг и бьюти, – за этим, я думаю, очень большое будущее", – указал Греф.

Он обратил внимание на то, что люди старше 60 лет представляют собой наиболее состоятельную и доходную часть клиентуры банков, причем в их структуре потребления все больше уделяется поддержанию здоровья.

Днем ранее, 11 ноября, Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за 10 месяцев. Чистая прибыль банка выросла на 17,6% в годовом сопоставлении до 1,67 трлн руб. Рентабельность капитала – 22,9%.

В банке намерены сохранить дивиденды на уровне не ниже 50% чистой прибыли.