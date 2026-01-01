Акции "Циана" взлетели на 21% – компанию намерены купить "Т-Технологии"

Это предложение направлено в ЦБ, после рассмотрения там оно отправится в "Циан".

Предложение акционерам добровольное, за каждую акцию "Циана" готовы заплатить по 993,05 рубля – это соответствует премии в размере 29,3% к котировкам на закрытии 5 ноября.

Предполагается покупка минимум 50% размещенных обыкновенных акций "Циана".

Указывается, что предложение "подготовлено с учетом лучших рыночных практик корпоративного управления для всех акционеров «Циана», включая миноритарных".

Президент компании Станислав Близнюк называет "Циан" "многолетним драйвером рынка с большой ежемесячной аудиторией, качественным продуктом и высоким уровнем клиентского сервиса, а также огромной экспертизой во всех сегментах недвижимости".

Предлагаемая премия, по его словам, обоснована – "Циан" демонстрирует ускоряющийся рост выручки, высокую рентабельность бизнеса. Есть и перспективы синергии.

"Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии «Т-Технологий» по развитию специализированных платформ 360°, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке", – указывает Близнюк.

Он приводит в пример ту экосистему, которую Т строит на базе "Авто.ру" (сделка о покупке сервиса объемом 35 млрд рублей была закрыта 2 июня).

Закрытие сделки планируется в первом квартале 2027 года.

Если сделка будет закрыта, "Циан" будет существовать и дальше, работая самостоятельно "в рамках общей стратегии развития Группы «Т-Технологии»".

В первом полугодии выручка "Циана" подскочила на 20,5%, до 8,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты налогов и процентов, учета износа и амортизации) – даже на 68,2%, до 2,7 млрд рублей.

Чистая прибыль "Т-Технологий" во втором квартале сократилась на 15,4%, до 39,5 млрд рублей, ключевой причиной чего стала корректировка стоимости доли в "Яндексе".

"Т-Технологии" не собираются проводить дополнительную эмиссию для финансирования сделки.

В свободном обращении находится около 40% акций "Циана". 37,5% контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков, 8,14% – у основателя компании Дмитрия Дёмина, 7% – у Максима Мельникова.