Акции "Циана" взлетели на 21% – компанию намерены купить "Т-Технологии"

Это предложение направлено в ЦБ, после рассмотрения там оно отправится в "Циан".
Предложение акционерам добровольное, за каждую акцию "Циана" готовы заплатить по 993,05 рубля – это соответствует премии в размере 29,3% к котировкам на закрытии 5 ноября.
Предполагается покупка минимум 50% размещенных обыкновенных акций "Циана".
Указывается, что предложение "подготовлено с учетом лучших рыночных практик корпоративного управления для всех акционеров «Циана», включая миноритарных".
Президент компании Станислав Близнюк называет "Циан" "многолетним драйвером рынка с большой ежемесячной аудиторией, качественным продуктом и высоким уровнем клиентского сервиса, а также огромной экспертизой во всех сегментах недвижимости".
Предлагаемая премия, по его словам, обоснована – "Циан" демонстрирует ускоряющийся рост выручки, высокую рентабельность бизнеса. Есть и перспективы синергии.
"Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии «Т-Технологий» по развитию специализированных платформ 360°, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке", – указывает Близнюк.
Он приводит в пример ту экосистему, которую Т строит на базе "Авто.ру" (сделка о покупке сервиса объемом 35 млрд рублей была закрыта 2 июня).
Закрытие сделки планируется в первом квартале 2027 года.
Если сделка будет закрыта, "Циан" будет существовать и дальше, работая самостоятельно "в рамках общей стратегии развития Группы «Т-Технологии»".
В первом полугодии выручка "Циана" подскочила на 20,5%, до 8,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты налогов и процентов, учета износа и амортизации) – даже на 68,2%, до 2,7 млрд рублей.
Чистая прибыль "Т-Технологий" во втором квартале сократилась на 15,4%, до 39,5 млрд рублей, ключевой причиной чего стала корректировка стоимости доли в "Яндексе".
"Т-Технологии" не собираются проводить дополнительную эмиссию для финансирования сделки.
В свободном обращении находится около 40% акций "Циана". 37,5% контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков, 8,14% – у основателя компании Дмитрия Дёмина, 7% – у Максима Мельникова.