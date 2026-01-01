Дефолт "Самолёта" маловероятен, считают в Совкомбанке

"Если положение заемщика в маловероятном сценарии ухудшится и он допустит дефолт, такую ситуацию с крупным заемщиком, крупным девелопером, я с трудом представляю, потому что он потянет за собой огромное количество отраслей – от металлургии до бетонных заводов", – приводит слова Осноса "Интерфакс".

Если ситуация действительно ухудшится, банк может выделить дополнительные резервы, но, говорит Оснос, "дополнительное создание резервов в самом худшем случае не превысит нескольких недель нашей прибыли".

Точные масштабы уязвимости (exposure) банка не раскрываются.

Ранее сообщалось, что крупнейшими кредиторами "Самолёта" выступают Сбербанк и ВТБ – по итогам 2025 года девелопер был должен первому 274,2 млрд рублей (30,6% общей задолженности), а второму – 85,9 млрд руб. (9,6%).

"Самолёт" ждет санации?

4 февраля 2026 года стало известно об обращении "Самолёта" в правительство с просьбой о льготном кредите на 50 млрд руб.

9 февраля финдиректор компании Нина Голубничая заявила: "Действительно, мы просили субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет «финансовой дыры»". По ее словам, отсутствие поддержки не станет катастрофой для компании.

24 февраля Минфин после заседания подкомиссии по мерам господдержки заявил о том, что критических проблем у "Самолёта" нет. Компании рекомендовали "совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности".

28 августа "Самолёт" представил отчетность за первое полугодие. Выручка сократилась на 31%, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток составил 22,3 млрд руб., в то время как годом ранее компания зафиксировала прибыль на уровне 1,8 млрд руб. Чистый долг снизился на 8%, до 102,8 млрд руб.

В конце сентября последовала вторая в этом году задержка с выплатами по облигациям. "Самолёт" объяснил ее техническими причинами.

8 октября первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин говорил: "Что касается ГК «Самолёт», то мы активно взаимодействуем с группой компаний и со всеми кредиторами, которые работают с группой компаний «Самолёт». Сейчас делаем такой план улучшения ситуации в группе компаний «Самолёт»".

30 октября первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что к "Самолёту" могут применить новый механизм комплексной санации.

"Считаем, что кейс «Самолёта» будет первым крупным – возможно, вообще первым – кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве", – говорил тогда Пьянов.