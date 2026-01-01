15 ноября 2026
USD 82.15 -0.83 EUR 91.03 -1.3
Новости Экономика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Доходы России от экспорта нефти достигли максимума с мая: поставки выросли до 6,8 млн баррелей в сутки

Доходы России от экспорта нефти достигли максимума с мая: поставки выросли до 6,8 млн баррелей в сутки

Россия в октябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов, а выручка от их продажи за рубеж заметно выросла. По данным Международного энергетического агентства, за месяц страна заработала на экспорте $21,15 млрд, на $3,61 млрд больше, чем в сентябре. Это самый высокий показатель с мая 2026 года.

Нефтепровод

©Руслан Шамуков/ТАСС

Главным фактором роста стали цены: российская нефть подорожала, а объем поставок сырья практически не изменился. Заметнее прибавился экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива.

Что происходит с российским экспортом нефти

В октябре Россия поставляла за рубеж в общей сложности 6,82 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Это на 260 тыс. баррелей больше сентябрьского показателя.

При этом экспорт самой нефти остался на прежнем уровне, около 5,33 млн баррелей в сутки. Весь прирост обеспечили нефтепродукты: их поставки увеличились до 1,49 млн баррелей в сутки.

Выручка от продажи нефти составила $17,22 млрд, прибавив за месяц $2,53 млрд. Экспорт нефтепродуктов принес еще $3,93 млрд, на $1,08 млрд больше, чем в сентябре.

Почему выросли доходы от продажи нефти

На увеличение выручки повлияло подорожание российского сырья. Цена нефти Urals с поставкой на условиях FOB в порту Приморск за месяц выросла почти на $7 и достигла $101,28 за баррель.

В результате октябрьские доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов оказались на $8,33 млрд выше, чем за тот же месяц 2025 года.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: нефть
Рекомендательный сервис