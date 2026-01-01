Доходы России от экспорта нефти достигли максимума с мая: поставки выросли до 6,8 млн баррелей в сутки

Главным фактором роста стали цены: российская нефть подорожала, а объем поставок сырья практически не изменился. Заметнее прибавился экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива.

Что происходит с российским экспортом нефти

В октябре Россия поставляла за рубеж в общей сложности 6,82 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Это на 260 тыс. баррелей больше сентябрьского показателя.

При этом экспорт самой нефти остался на прежнем уровне, около 5,33 млн баррелей в сутки. Весь прирост обеспечили нефтепродукты: их поставки увеличились до 1,49 млн баррелей в сутки.

Выручка от продажи нефти составила $17,22 млрд, прибавив за месяц $2,53 млрд. Экспорт нефтепродуктов принес еще $3,93 млрд, на $1,08 млрд больше, чем в сентябре.

Почему выросли доходы от продажи нефти

На увеличение выручки повлияло подорожание российского сырья. Цена нефти Urals с поставкой на условиях FOB в порту Приморск за месяц выросла почти на $7 и достигла $101,28 за баррель.

В результате октябрьские доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов оказались на $8,33 млрд выше, чем за тот же месяц 2025 года.