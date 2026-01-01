Экономическая динамика скромная, но позитивная. О чем заявил Путин на заседании в Кремле

О текущем положении в российской экономике

Как демонстрируют статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная, заявил Путин.

"Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около одного процента. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6 процента, во втором квартале было 1,3 процента", – добавил президент.

О повышении инвестиционной активности

Путин сообщил, что с 2019-го по 2024 год вложения в основной капитал в РФ "прибавили свыше 40 процентов".

"Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Имею в виду такие направления, как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефте- и газохимия", – сказал президент.

По его словам, хорошие темпы вложений демонстрировал строительный комплекс. Здесь сыграли свою роль инструменты поддержки регионального развития, действие льготных ипотечных программ.

"Начиная с прошлого года многие так называемые мегапроекты прошли основную фазу инвестиций. Они темпы инвестиций поддерживали, но практически многие из них завершились. Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Есть, конечно, и другие факторы, но этот существенный", – отметил Путин.

Он добавил, что сегодняшняя задача заключается в том, чтобы запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства.

Важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики, подчеркнул Путин.

"Нужно поддержать укрепление инфраструктуры городов и посёлков, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог", – также заявил президент.

О состоянии региональных финансов

Путин рассказал, что за первое полугодие 2026-го и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%.

"Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей – почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов", – проинформировал глава государства.

По словам Путина, принято решение дополнительно поддержать региональные бюджеты – перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.

"За счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма – порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет, и они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития", – заявил президент.

Кроме того, он предложил помочь тем регионам, где бюджетная ситуация объективно самая сложная. В текущем году они получат в сумме еще не менее 100 млрд рублей.

Также Путин поручил правительству принять программу восстановления складов после атак Вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, что критических последствий от этих ударов "нет, не было и быть не может", но вред они наносят.