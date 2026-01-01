Путин поручил правительству принять программу восстановления складов после атак ВСУ

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Путин указал, что логистические, складские мощности требуют восстановления, в том числе при участии государства.

"В этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне", – процитирован президент на сайте Кремля.

Какой ущерб нанесли складам Wildberries атаки ВСУ?

С середины июля 2026 года Вооруженные силы Украины ведут регулярные массированные атаки беспилотниками на логистические центры маркетплейса Wildberries по всей России. По информации профильных изданий, за месяц регулярных налетов дроны атаковали как минимум 23 площадки Wildberries в 16 регионах РФ. Согласно предварительным оценкам, полностью или практически полностью уничтожены три крупнейших комплекса компании:

склад в Электростали (Подмосковье), сильно пострадавший при ударе 18 июля;

распределительный центр (РЦ) в Новосемейкине (Самарская область), в результате атаки 2 августа полностью выгорело около 160 тыс. кв. м. из 180 тыс. общей площади здания;

РЦ в Коледине (Подольск), комплекс площадью около 200–250 тыс. кв. м., ранее получавший повреждения, в результате повторного попадания БПЛА 16 августа выгорел полностью.

Еще порядка 18 площадок (включая объекты в Тульской, Владимирской, Воронежской, Ленинградской областях и Башкирии) получили повреждения различной степени тяжести.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что правительство может предоставить отсрочки и рассрочки по налогам для Wildberries и предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейса.