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Курс доллара превысил 85 рублей впервые с сентября 2025 года

В понедельник, 17 августа 2026 года, Банк России установил официальный курс доллара на 18 августа на уровне 85,0136 рубля против 84,5449 рубля в пятницу. Евро – 98,3352 рубля против 97,5141 рубля, юань – 12,6275 рубля против 12,4789 рубля, дирхам ОАЭ – 23,1487 рубля против 23,0211 рубля.

Деньги

©Bukhta Yurii/Shutterstock/Fotodom

Это первое превышение отметки 85 рублей с сентября 2025 года. Рубль ослаб ко всем основным валютам: доллар вырос на 0,55%, евро – на 0,84%, юань – на 1,19%, дирхам ОАЭ – на 0,55%.

Банк России с 27 декабря 2024 года рассчитывает официальные курсы иностранных валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. С 8 июня 2026 года курс евро определяется через курс доллара к рублю и курс евро к доллару США, устанавливаемый Европейским центральным банком.

В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" в июне прогнозировали, что средний курс доллара в 2026 году составит 82 рубля, а к концу года ключевая ставка опустится до 12%, что может привести к ослаблению рубля.

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Метки: курс доллара рубль
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