Квоты на вывоз удобрений продлили, но уменьшили

Объем новой квоты – более 18,8 млн тонн, в том числе 11,3 млн тонн для азотных, 7,5 млн тонн – для сложных удобрений. В настоящее время (по 30 ноября) размер квоты – 20 млн тонн: 12,3 млн тонн для азотных, 7,6 млн тонн для сложных удобрений.

"Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке", – указывают в правительстве.

Квоты не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на их вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, на поставки в виде международной гуманитарной помощи.

Нетарифные квоты на экспорт удобрений из России введены с 1 декабря 2021 года, неоднократно продлевались.