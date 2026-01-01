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Квоты на вывоз удобрений продлили, но уменьшили

Действие квот на вывоз минеральных удобрений из России за пределы Евразийского экономического союза вновь продлили, теперь – по 31 мая 2027 года включительно, сообщают в правительстве РФ 6 ноября 2026 года, в пятницу.

Квоту на экспорт минеральных удобрений уменьшили и продлили

Минеральные удобрения (иллюстрация)

©Criniger kolio/Shutterstock/Fotodom

Объем новой квоты – более 18,8 млн тонн, в том числе 11,3 млн тонн для азотных, 7,5 млн тонн – для сложных удобрений. В настоящее время (по 30 ноября) размер квоты – 20 млн тонн: 12,3 млн тонн для азотных, 7,6 млн тонн для сложных удобрений.

"Решение позволит поддержать бесперебойную работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов, сохранив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке", – указывают в правительстве.

Квоты не распространяются на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на их вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок, на поставки в виде международной гуманитарной помощи.

Нетарифные квоты на экспорт удобрений из России введены с 1 декабря 2021 года, неоднократно продлевались.

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Метки: правительство экспорт
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