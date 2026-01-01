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На Кубани осложнилась ситуация с топливом

Отрицательная динамика наблюдается последние две недели. По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в регионе не функционируют 120 автозаправочных станций. Минэнерго России занимается изменением логистических цепочек поставок топлива в регионы, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Автозаправка

©Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

На региональном уровне приняты дополнительные меры. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева действует рабочая группа по вопросам топливообеспечения, которую возглавляет заместитель главы края Евгений Пергун.

Сейчас в регионе продолжают работу более 920 АЗС. Для поддержания порядка и помощи водителям на станциях дежурят волонтеры и казаки. Введено ограничение на отпуск топлива на один автомобиль, приостановлена продажа в канистры и другие емкости.

Жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок.

Ситуация с топливом в Краснодарском крае

В минувшую пятницу, 14 августа 2026 года, губернатор Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой дать поручение увеличить объемы поставок бензина для региона на фоне повышенного спроса в период курортного сезона. Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом.

Наиболее сложная ситуация складывается на азово-черноморском побережье. Курортный сезон в разгаре, по данным Кондратьева, количество отдыхающих, которые приезжают на курорты Краснодарского края на личных автомобилях, увеличилось до 50 тыс. машин в сутки.

Отмечаются проблемы с топливом в крупнейшем городе-курорте края Сочи. 10 августа мэр Андрей Прошунин призвал жителей и туристов по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы снизить нагрузку на АЗС. На некоторых заправках продажу бензина физическим лицам приостановили – топливо оставляли для спецтранспорта и юрлиц по топливным картам. Позже он сообщил, что ситуация остается сложной, но власти города контролируют ситуацию с обеспечением бензином и дизельным топливом. Четыре АЗС отпускают топливо только юрлицам.

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Метки: Краснодарский край топливо
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