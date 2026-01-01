Мэр Сочи назвал ситуацию с топливом в городе напряженной, но контролируемой

О чем рассказал Прошунин

"В ходе объезда автозаправочных станций города посетил нефтебазу «Роснефти». Совместно с руководством сочинского офиса компании детально обсудили текущую ситуацию с поставками. На данный момент запасы и распределение бензина и дизельного топлива остаются напряженными, однако полностью контролируемыми. Также рассмотрели дополнительные меры для системной работы топливной инфраструктуры в пик сезона", – написал он.

По его словам, город оказывает содействие в бесперебойной работе заправок и обеспечении их безопасности. На станциях ежедневно дежурят волонтеры, которые информируют автомобилистов о режиме работы и наличии топлива, помогая ориентироваться в очередях.

"Отдельно обсудили логистику выгрузки и механизмы ежедневного равномерного распределения горючего по АЗС города, чтобы сохранялся необходимый резерв для нужд организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность курорта в пик сезона", – добавил мэр.

Определены четыре сочинские АЗС, на которых бензин и дизель отпускаются исключительно юридическим лицам по топливным картам. Для физических лиц лимиты сохраняются в прежнем объеме.

Нехватка бензина в Сочи

Проблемы с топливом появились в Сочи в июле. 11 июля ситуация из 50 работавших АЗС на 30 начали действовать ограничения. Бензин отпускали только в бак автомобиля в объеме не более 30 л, а на АЗС "Лукойла" – до 20 л.

10 августа мэр Сочи призвал жителей и туристов по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы снизить нагрузку на АЗС. На некоторых заправках продажу бензина физическим лицам приостановили – топливо оставляли для спецтранспорта и юрлиц по топливным картам.

В минувшую пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой дать поручение увеличить объемы поставок бензина для региона на фоне повышенного спроса в период курортного сезона. Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом.

Наиболее сложная ситуация складывается на Азово-Черноморском побережье. Курортный сезон в разгаре, по данным Кондратьева, количество отдыхающих, которые приезжают на курорты Краснодарского края на личных автомобилях, увеличилось до 50 тыс. машин в сутки.