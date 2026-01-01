Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом

В ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС, указали в Минэнерго. Крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты.

Отдельно в ходе совещания рассмотрели ситуацию с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края.

По данным Минсельхоза, предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно. По сведениям Минвостокразвития и нефтяных компаний, поставки в рамках северного завоза продолжаются по графику.

Новак регулярно проводит такие совещания. Так, они проходили 29 июля, 5 и 11 августа.

На совещании 11 августа речь шла в том числе о том, что реализация топлива стандартов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4" даст дополнительные объемы. Вице-премьер особо подчеркнул, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной для потребителей форме – у граждан должна быть возможность сделать осознанный выбор.

Информация о проблемах с топливом поступала в последние дни и недели из ряда регионов. Например, 12 августа о введении на АЗС системы "чет-нечет" объявил оренбургский губернатор Евгений Солнцев. Были установлены запрет на заправку топлива в канистры, лимиты на объем отпускаемого бензина. Дизельное топливо – до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на трассах.

13 августа он сообщил, что в результате украинской атаки на завод "Орскнефтеоргсинтез" пострадала критическая инфраструктура, восстановить ее пока нет возможности.

"Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию", – указал Солнцев.

По словам губернатора, региону придется рассчитывать на завозное топливо, перенастройка логистики уже идет. В настоящее время работает 80% АЗС, однако в приоритете, подчеркнул Солнцев, спецтранспорт.