Новые точки роста экономики России назвал Силуанов

"Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции", – отметил Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Говоря о задействовании внутренних факторов роста, министр подчеркнул эффект от дерегуляционных решений в строительстве: "В рамках дерегулирования экономики количество обязательных согласований в строительной отрасли было сокращено на две трети. Видим рост этого сектора", – пояснил он.

Силуанов также рассказал о принципах налогового стимулирования в России: на 1 рубль льготы – 1 и более рублей инвестиций. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию финансового рынка и долгосрочных сбережений граждан.

Антон Силуанов принял участие в сессиях, посвященных текущей ситуации в мировой экономике, мерам стимулирования экономического роста и вопросам урегулирования суверенной задолженности.