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Новые точки роста экономики России назвал Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" (G20), которая проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле (США). На полях мероприятия он заявил, что прежние источники роста мировой экономики постепенно исчерпываются, и обозначил направления, которые, по его словам, формируют новые драйверы развития в России.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов (архивное фото)

©Alexey Smyshlyaev/Shutterstock/Fotodom

"Новыми точками роста российской экономики стали платформизация бизнеса, автоматизация и внедрение ИИ, обеление экономики, импортозамещение от сельского хозяйства до высокотехнологичной продукции", – отметил Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Говоря о задействовании внутренних факторов роста, министр подчеркнул эффект от дерегуляционных решений в строительстве: "В рамках дерегулирования экономики количество обязательных согласований в строительной отрасли было сокращено на две трети. Видим рост этого сектора", – пояснил он.

Силуанов также рассказал о принципах налогового стимулирования в России: на 1 рубль льготы – 1 и более рублей инвестиций. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию финансового рынка и долгосрочных сбережений граждан.

Антон Силуанов принял участие в сессиях, посвященных текущей ситуации в мировой экономике, мерам стимулирования экономического роста и вопросам урегулирования суверенной задолженности.

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Метки: Антон Силуанов
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