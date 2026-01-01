Правительству поручили разработать программу развития систем накопления энергии

Первым значится поручение разработать и утвердить в срок до 1 марта 2027-го комплексную программу развития систем накопления электрической энергии до 2042 года.

Программа должна предусмотреть:

баланс производства и использования аккумуляторных ячеек, батарей и систем накопления;

расширение применения источников бесперебойного питания с батареями отечественного производства в ЦОДах;

систему показателей по объему и доле отечественной продукции в различных областях применения;

расширение использования систем накопления (особенно российского производства) в энергоснабжении потребителей:

утверждение плана мероприятий по стимулированию спроса на российские аккумуляторы (ячейки), аккумуляторные батареи и системы накопления электрической энергии.

Такой план должен предполагать поэтапное увеличение доли отечественной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд, закупках компаний с государственным участием и в проектах с господдержкой, расширение практики долгосрочных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами на закупку электрического транспорта и коммунальной техники с российскими аккумуляторами.

Кроме того, правительству поручено совместно с Росатомом, Газпромбанком, Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы и другими организациями создать условия для непрерывного развития и внедрения научно‑технологических разработок российских компаний, включая стартапы и малые технологические фирмы, в сфере производства аккумуляторных ячеек, батарей и систем накопления. Установить сроки внедрения таких разработок и рассмотреть создание программы поддержки НИОКР.

Представить предложения об обязательной сертификации аккумуляторных ячеек, батарей и систем накопления в соответствии с международными стандартами и о разработке национальных стандартов с определением порядка допуска продукции на рынок.

Рассмотреть вопрос о формировании в Москве технологического кластера в области электрохимии для создания и поддержки нового поколения малых технологических компаний, предусмотрев введение преференциального режима и применение мер государственной поддержки.

6 октября было объявлено об открытии в столице комплекса по производству аккумуляторов. По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, "здесь как бы три завода в одном".

"Во-первых, это производство электродов, электродной ленты, собственно, основного носителя накопления энергии. Второе – очень автоматизированное производство литиевых ячеек – той единицы накопления энергии, того атома, из которого и строятся все накопители. И тоже роботизированное комплексное создание уже самой батареи под конкретного заказчика, будь то обычный автомобиль, грузовой автомобиль, судно на электродвижении или промышленный накопитель энергии. Также есть отдельные технологии для накопителей энергии для домохозяйств", – рассказал Лихачёв о новом заводе "Рэнеры" ("Рэнера" – структура Росатома, интегратор госкорпорации по направлению "Системы накопления энергии").